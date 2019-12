Celosvětová úroveň emisí loni opět zůstala téměř beze změny

Paříž 17. března (ČTK) - Celosvětová úroveň emisí ze spalování fosilních paliv, které přispívají k oteplování klimatu, loni již třetím rokem za sebou zůstala téměř beze změny, a to navzdory pokračujícímu hospodářskému růstu. Vyplývá to podle listu Financial Times z údajů Mezinárodní energetické agentury (IEA).

"Je to velmi vítaný vývoj," uvedl generální ředitel IEA Fatih Birol. Upozornil, že uhlí je nahrazováno zemním plynem a že se stále zvyšuje cenová dostupnost energie z obnovitelných zdrojů. Údaje IEA podle listu naznačují, že přechod k ekologičtější globální ekonomice je rychlejší, než se dříve předpokládalo.

Ve Spojených státech loni emise klesly o zhruba tři procenta, a vrátily se tak na úroveň z roku 1992. V Číně se emise snížily o jedno procento, přispělo k tomu zahájení provozu sedmi nových jaderných reaktorů, napsal Financial Times.

Profesorka Corinne Le Quéréová z britské University of East Anglia upozorňuje, že k odvrácení globálního oteplování nestačí růst celosvětových emisí zastavit, ale je zapotřebí emise snížit. "Stabilizace emisí nestačí," prohlásila Quéréová, která se zabývá klimatickými změnami.

Ideální by podle ní bylo, kdyby emise oxidů uhlíku vznikající při spalování fosilních paliv klesly do roku 2050 na nulu, protože je lze redukovat snadněji než negativní dopady na ovzduší spojené s jinými aktivitami, například se zemědělstvím či kácením lesů.

