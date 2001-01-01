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Celosvětová poptávka po LNG se do roku 2050 zvýší o 65 procent, předpovídá Shell
Londýn 30. června (ČTK) - Celosvětová poptávka po zkapalněném zemním plynu (LNG) se do roku 2050 zvýší zhruba o 65 procent na téměř 700 milionů tun ročně. Hlavní podíl na tom bude mít Asie, kde vlády hledají alternativy s nižšími emisemi k uhlí a kde zvyšují poptávku po elektřině datová centra. Ve svém aktualizovaném výhledu to dnes předpověděla britská společnost Shell, která je největším obchodníkem s LNG.
Foto: djedj@pixabay.com
Loni obchod s LNG dosáhl 422 milionů tun a letos se měl dál zvýšit. Vážné narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu od začátku konfliktu na Blízkém východě ale způsobilo, že měsíční dodávky LNG celosvětově klesly přibližně o pětinu. Globální obchod tak zřejmě zůstane na podobné úrovni jako loni, pokud se podaří lodní dopravu v průlivu v létě obnovit. Znovu růst začne až v příštím roce, domnívá se Shell.
Nedávný růst dodávek LNG a výstavba další infrastruktury pro zpětné zplynování zlepšily podle Shellu odolnost trhu a pomohly omezit dopad narušení lodní dopravy Hormuzským průlivem. Kromě toho pomohlo nižší nabídku z Blízkého východu kompenzovat zprovoznění nových zkapalňovacích zařízení v Severní Americe, zlepšení výkonu stávajících zařízení a pomalejší dovoz LNG do Asie. Odrazem větší odolnosti trhu s LNG jsou podle Shellu i spotové ceny, které v době vrcholu krize na Blízkém východě stouply nad 20 dolarů za milion britských tepelných jednotek (mmBtu), zůstaly ale hluboko pod úrovní zaznamenanou po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Očekává se, že do roku 2030 vstoupí na trh zhruba 180 milionů tun nových dodávek LNG ročně. To zlepší dostupnost i ceny plynu a otevře poptávku na nových trzích.
Prognózy ukazují, že jižní a jihovýchodní Asie se do roku 2050 budou na celosvětovém dovozu LNG podílet zhruba 40 procenty. Tyto země hledají alternativy k uhlí, aby uspokojily rychle rostoucí poptávku po energii.
LNG bude i nadále hrát významnou roli v energetické bezpečnosti Evropy a pomůže vyvažovat přerušovanou výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Zejména v situaci, kdy domácí těžba zemního plynu klesá, dodal Shell.
K uspokojení rostoucí poptávky ve 30. a 40. letech však budou zapotřební také významné dodatečné investice do nových projektů pro vývoz LNG. Vedle projektů, které už jsou ve výstavbě, bude zapotřebí nová kapacita ke zkapalnění zhruba 200 milionů tun ročně.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30. 6. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
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Celosvětová poptávka po LNG se do roku 2050 zvýší o 65 procent, předpovídá Shell
Londýn 30. června (ČTK) - Celosvětová poptávka po zkapalněném zemním plynu (LNG) se do roku 2050 zvýší zhruba o 65 procent na téměř 700 milionů tun ročně. Hlavní podíl na tom bude mít Asie, kde vlády hledají alternativy s nižšími emisemi k uhlí a kde zvyšují poptávku po elektřině datová centra. Ve svém aktualizovaném výhledu to dnes předpověděla britská společnost Shell, která je největším obchodníkem s LNG.
Loni obchod s LNG dosáhl 422 milionů tun a letos se měl dál zvýšit. Vážné narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu od začátku konfliktu na Blízkém východě ale způsobilo, že měsíční dodávky LNG celosvětově klesly přibližně o pětinu. Globální obchod tak zřejmě zůstane na podobné úrovni jako loni, pokud se podaří lodní dopravu v průlivu v létě obnovit. Znovu růst začne až v příštím roce, domnívá se Shell.
Nedávný růst dodávek LNG a výstavba další infrastruktury pro zpětné zplynování zlepšily podle Shellu odolnost trhu a pomohly omezit dopad narušení lodní dopravy Hormuzským průlivem. Kromě toho pomohlo nižší nabídku z Blízkého východu kompenzovat zprovoznění nových zkapalňovacích zařízení v Severní Americe, zlepšení výkonu stávajících zařízení a pomalejší dovoz LNG do Asie. Odrazem větší odolnosti trhu s LNG jsou podle Shellu i spotové ceny, které v době vrcholu krize na Blízkém východě stouply nad 20 dolarů za milion britských tepelných jednotek (mmBtu), zůstaly ale hluboko pod úrovní zaznamenanou po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Očekává se, že do roku 2030 vstoupí na trh zhruba 180 milionů tun nových dodávek LNG ročně. To zlepší dostupnost i ceny plynu a otevře poptávku na nových trzích.
Prognózy ukazují, že jižní a jihovýchodní Asie se do roku 2050 budou na celosvětovém dovozu LNG podílet zhruba 40 procenty. Tyto země hledají alternativy k uhlí, aby uspokojily rychle rostoucí poptávku po energii.
LNG bude i nadále hrát významnou roli v energetické bezpečnosti Evropy a pomůže vyvažovat přerušovanou výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Zejména v situaci, kdy domácí těžba zemního plynu klesá, dodal Shell.
K uspokojení rostoucí poptávky ve 30. a 40. letech však budou zapotřební také významné dodatečné investice do nových projektů pro vývoz LNG. Vedle projektů, které už jsou ve výstavbě, bude zapotřebí nová kapacita ke zkapalnění zhruba 200 milionů tun ročně.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30. 6. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
Počet shlédnutí: 19