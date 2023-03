Části měst v Pardubickém kraji se nedaří plnit limity pro skládkování odpadu

Pardubice 17. března (ČTK) - Některá města s rozšířenou působností v Pardubickém kraji vloni přesáhla množství odpadu ukládaného na skládku za základní sazbu. Na jednoho obyvatele to mohlo být maximálně 190 kilogramů ročně, do tohoto limitu se jich "vešla" asi polovina, zjistila ČTK v anketě mezi radnicemi. Téměř všechna města na systém odpadového hospodářství doplácejí, vybrané poplatky za popelnice náklady nepokryjí.

Foto: manfredrichter@Pixabay.com



Podmínky pro skládkování odpadů se stále zpřísňují. Podle odpadového zákona mohla města v roce 2021 na skládky ukládat odpad za základní sazbu, pokud jeho množství nepřesáhlo 200 kilogramů na obyvatele. Vloni to bylo 190 kilogramů, letos je hranice 180 kilogramů. Základní sazba je zatím 500 korun za tunu, když se ale nepodařilo limit dodržet, platilo se v roce 2021 za tunu 800 korun, vloni 900 korun a letos to bude 1000 korun.

Relativně nejméně odpadu se na skládku vyváží v Litomyšli, ročně 88 kilogramů na obyvatele. Další odpad z města ale míří do spalovny SAKO Brno. Podobná je situace ve Svitavách, které skládkují 117 kilogramů odpadu na občana ročně, 84 kilogramů na osobu ještě odvážejí ke spálení do Brna.

Nejméně se daří splnit limit pro skládkování za základní sazbu v Králíkách na Orlickoústecku, ročně tam připadá na obyvatele 252 kilogramů. Nad dvěma sty kilogramy je také Česká Třebová a Žamberk.

Většina měst se snaží o co nejvyšší třídění odpadu. Rozšiřují počet sběrných nádob na papír, plasty, sklo či další suroviny, někde je odvážejí přímo od domů. Zavedly také svoz biologického odpadu pocházejícího ze zahrad nebo domácnostem rozdaly kompostéry. Některé radnice i díky tomu mohly snížit frekvenci vyvážení popelnic z jednoho týdne na 14 dní.

Přesto téměř všechna města na odpadový systém doplácejí. Kromě různé výše nákladů na to má vliv také sazba poplatků za odpady, které výdaje nepokrývají. Některá města je už několik let udržují na stejné výši, například v Pardubicích se platí 650 korun na osobu, v Ústí nad Orlicí 690 korun. V Chrudimi se od letoška poplatek zvýšil z 600 na 1000 korun, vloni město na systém doplácelo za každého obyvatele 500 korun. Jedinou výjimkou je Litomyšl, kde radnice nic nedoplácí, všechny náklady snížené o příjmy za tříděný odpad rozpočítává mezi obyvatele s trvalým pobytem. Letos se platí za obyvatele 912 korun, vloni to bylo 804 korun ročně.

Vybrané ukazatele odpadového hospodářství měst s s rozšířenou působností v Pardubickém kraji v roce 2022:

skládkovaný odpad na obyvatele (kg/rok) doplatek na obyvatele (Kč) Česká Třebová 218 405 Chrudim 187 500 Králíky 252 200 Lanškroun 160 372 Litomyšl 88*** 0 Moravská Třebová 187 245* Pardubice 171 414 Polička 196 138 Přelouč asi 200 573 Svitavy 117** 300 Vysoké Mýto 141 267 Žamberk 218 180

(zdroj: městské úřady (z Hlinska, Holic a Ústí ad Orlicí se ČTK nepodařilo údaje získat))

* s výdaji na kompostárnu 363 Kč

** dalších 84 kg na obyvatele bylo předáno do spalovny SAKO Brno

*** další odpady byly předáno do spalovny SAKO Brno

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17. 3. 2023

Datum uveřejnění: 21.3.23

Poslední změna: 22.3.2023

