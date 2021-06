Část poslanců má výtky ke stanovení intervalu možné ziskovosti zelených zdrojů

Praha 2. června (ČTK) - Předseda lidovců Marian Jurečka, poslanec Pirátů Petr Třešňák i poslanec vládní ČSSD Petr Dolínek mají výtky k navrhovanému stanovení intervalu povolené ziskovosti obnovitelných zdrojů, který nyní prosazuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Mimo jiné podle nich snižuje předvídatelnost podnikatelského prostředí. Shodli se na tom na dnešní webové konferenci pořádané Svazem moderní energetiky. Havlíček návrh hájil. Předloha má kromě jiného omezit podporu solárních elektráren, které v Česku vznikly při takzvaném solárním boomu.

Vláda v novele navrhla snížit podporu například pro solární elektrárny na minimální úroveň v rozpětí stanoveném Bruselem. Vnitřní výnosové procento (IRR), zjednodušeně výnosnost investice do obnovitelného zdroje během trvání podpory, mělo podle ní činit 6,3 procenta. U dalších obnovitelných zdrojů mělo být vyšší. Havlíček dnes zopakoval, že ministerstvo průmyslu ale už na nízké povolené ziskovosti solárních elektráren v navrhované novele zákona nelpí a plánuje pro všechny stanovit rozpětí pro povolený výnos mezi 8,4 až 10,6 procenta.

Sněmovna v úterý odeslala vládní předlohu do třetího čtení. Havlíček při tom poslancům popsal, že pokud by u solárních elektráren bylo IRR 8,4 procenta, k čemuž se podle něj kloní odborná veřejnost, a současně by se o deset procent zvýšila solární daň, přineslo by to do státního rozpočtu na solární dani čtyři až pět miliard Kč. K tomu by stát ušetřil jednu až dvě miliardy Kč v rámci IRR.

"Pracujeme s tím, že by to mohlo být v tuto chvíli mezi pěti až sedmi miliardami korun,“ řekl v úterý ministr. Navrhovaný interval IRR dnes hájil mimo jiné tím, že každá další vláda může rozhodnout, v jaké výši ho pro jednotlivé obnovitelné zdroje nastaví. Část poslanců by však ráda nastavila jednotnou výši - které jejich návrhy počítají třeba s hodnotami kolem 9,5 procenta.

"Bojím se zneužitelnosti toho intervalu. Vždyť pan prezident (Miloš Zeman), a pojďme se bavit velmi otevřeně, nemá rád tuto část energetiky," řekl dnes Dolínek. "Bude to opět nějaký nástroj do nějakého politického "handlu", jak se zase bude s tímto obchodovat. To znamená do nějakého strategického mocenského rozmístění se to dá jako další přihrádka, že tady bude interval, který bude politickým byznysem," dodal.

Havlíček dnes uvedl, že solární energie v Česku má budoucnost - zopakoval, že budoucnost českého energetického mixu je v jaderné energetice a právě obnovitelných zdrojích. Peníze na výstavbu solárních elektráren podle něj půjdou například z Modernizačního fondu. Ministr znovu zdůraznil, že v Česku neexistuje podporovanější zdroj než právě obnovitelné zdroje. Důvodem je především štědrá podpora v souvislosti s takzvaným solárním boomem před více než deseti lety.

Havlíček dnes dále potvrdil, že ministerstvo průmyslu při projednávání novely zaujme neutrální stanovisko k možnému zapojení solárů do plánovaných energetických aukcí, které dlouhodobě odmítalo. Neutrální stanovisko dá podle něj ministerstvo také k otázce akumulace v novele energetického zákona.

"S akumulací velmi opatrně souhlasíme," uvedl dnes Havlíček. "Trochu jsme měli a stále máme obavu, protože to není ještě úplně probádané prostředí, abychom pod vlivem řekněme dobrých myšlenek nespustili bateriový boom, který by se nám mohl zcela vymknout z kontroly ve smyslu podpory," dodal. Oborová asociace AKU-BAT CZ opakovaně uvádí, že návrh žádné dotace rozhodně nezavádí.

