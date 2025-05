Carthamus v Krumlově chce v roce 2027 spustit nový kotel na tuhá paliva

Český Krumlov 9. května (ČTK) - Společnost Carthamus plánuje rozšíření spalovny ve svém areálu Energobloku v Českém Krumlově. Půjde o kotel na upravený komunální odpad a takzvaná tuhá alternativní paliva (TAP), který bude vyrábět elektřinu, vyplývá z dokumentu vlivu na životní prostředí (EIA). Lidé se obávají negativního vlivu na životní prostředí, na zdraví a na majetek. Do 15. května je možné podávat podněty na Krajský úřad Jihočeského kraje. Carthamus dodává teplo přibližně 3200 krumlovským obyvatelům, přilehlé průmyslové zóně a veřejným budovám. V současnosti spaluje biomasu.

"Záměr je umístěn do stávajícího areálu Energobloku Domoradice, v katastrálním území obce Přísečná. Nedochází tedy k rozšiřování areálu mimo jeho současné hranice. Nová technologie bude přistavěna jako rozšíření stávajícího provozu a vychází z modelu běžně využívaného v Rakousku, Norsku nebo Švédsku," řekl předseda představenstva společnosti Jindřich Beznoska.



Zařízení by mělo ročně spálit až 80.000 tun odpadu, který bude upraven ve specializovaných zařízeních po vytřídění a zpracování komunálního nebo průmyslového odpadu. Nebude se dovážet ze zahraničí a palivo bude podle Beznosky z regionálních zdrojů, hlavně z Jihočeského kraje. TAP bude dodávat firma Rumpold.



Carthamus plánuje, že by provoz mohl být spuštěn v roce 2027. Odhadované náklady jsou přibližně dvě miliardy korun, přesná částka vzejde z výběrového řízení dodavatelů.



Výstavba má řadu odpůrců, od ekologických hnutí po obyvatele z okolí. Obec Přísečná požaduje veřejné projednání, zadala si vypracování oponentních posudků od advokátních kanceláří. "V dubnu jsme si nechali autorizovaným zdravotním ústavem změřit hluk. Stávající se pohybuje na hranici limitů a v noční době tyto limity významně přesahuje. Nechali jsme si také změřit emise, chemické látky a ovzduší, čekáme na protokol," řekl starosta Přísečné Jiří Němeček.



Lidé se obávají negativního vlivu na životní prostředí, na zdraví a majetek občanů. "Za druhé nám vadí neopodstatněnost toho záměru, domníváme se, že už schválené podobné zařízení v Jihočeském kraji pokrývají více než dvounásobně produkci odpadu. Český Krumlov a okolní obce podepsaly memorandum s Jihočeským krajem o dodávání odpadu do spalovny v Českých Budějovicích," řekl Němeček.



V obci se lidé obávají dalšího zvýšení zápachu. "Už teď tlející štěpka, kterou tam mají, vytváří místy nesnesitelný zápach. Dále se kromě dopadů na zdraví občanů obáváme zvýšení dopravy, která už teď je komplikovaná na příjezdu do Krumlova a v Tovární ulici," dodal Němeček. Obec se snaží výstavbu spalovny zastavit změnou územního plánu.



Proti výstavbě vnikla kromě elektronické petice, která má skoro 600 podpisů, také papírová. Podle starosty Němečka ji podepsali téměř všichni obyvatelé Přísečné, kde žije přes 200 lidí, a vnímá ji jako vyjádření jejich názoru. "Ostatní se přidávají spontánně na základě zdravého rozumu," dodal Němeček.



Carthamus chce vybudovat v souvislosti s touto výstavbou lokální distribuční soustavu. "Součástí projektu je také snaha nabídnout konkrétní výhody lidem, kterých se záměr dotýká, ať už jde o zvýšení energetické soběstačnosti regionu, podporu místních služeb nebo výhodné dodávky energií. Jsme otevření dalším jednáním o konkrétní podobě těchto benefitů, zejména s obcí Přísečná a případně i dalšími obcemi v okolí," řekl Beznoska.



