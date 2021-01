Č. Třebová plánuje na skládce v Třebovicích odpadové centrum

Česká Třebová (Orlickoústecko) 8. října (ČTK) - Česká Třebová plánuje vybudovat na skládce v Třebovicích regionální centrum pro nakládání s odpady. Měla by tam být nová kompostárna a třídicí linka. Cílem je maximálně snížit množství odpadu ukládaného na skládku, řekl ČTK místostarosta Josef Kopecký (ODS).

Foto: Perkons@Pixabay.com



"Na skládce už je hala, kde se třídí plasty manuálně. Vlastní dotřiďovací linku zatím nemáme. Bylo by to velké ulehčení a zefektivnění," uvedl Kopecký.

Technické vybavení odpadového centra by mělo stát až 25 milionů korun včetně DPH. Částku chce město zařadit do rozpočtu na příští rok.

Česká Třebová získala také dotaci na nákup nádob na třídění odpadu. Biologicky rozložitelný odpad, který zpracuje kompostárna, se shromažďuje v chatových oblastech do kontejnerů. Od příštího roku by se měl sbírat i na sídlištích do biopopelnic.

Skládku v Třebovicích vlastní a provozuje městská společnost Eko Bi, využívají ji také další obce. Nejvíce odpadu na ni ukládá firma Liko Svitavy. Podle výroční zprávy společnosti Eko Bi to vloni bylo více než 13.000 tun, skoro čtyřikrát více než samotná Česká Třebová.

Podobné odpadové centrum připravuje rovněž Chrudim v průmyslové zóně. Podle zpracované studie by měla vzniknout překládací stanice, třídicí linka na plasty, lisovna odpadů a halová kompostárna na biologický materiál. Součástí by měl být i sběrný dvůr s Re-use centrem a provozní budova včetně zázemí společnosti Technické služby Chrudim 2000. Proti záměru se však postavila část obyvatel blízké místní části Markovice i někteří podnikatelé sídlící v průmyslové zóně. Radnice zatím přípravu separačního dvora pozastavila.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 10. 2020

Tweet

Datum uveřejnění: 8. října 2020

Poslední změna: 4. ledna 2021

Počet shlédnutí: 7