C-energy v Plané nad Lužnicí otevřela bateriové úložiště za 300 milionů Kč

Planá nad Lužnicí (Táborsko) 16. října (ČTK) - Společnost C-energy, která vyrábí teplo pro obce na Táborsku a elektřinu, zprovoznila druhé bateriové úložiště ve svém areálu v Plané nad Lužnicí. Výkon činí 15 megawattů, kapacita pak 22 megawatthodin. Nová baterie by po dobu jedné hodiny dokázala napájet spotřebu přibližně 100 tisíc domácností. Životnost lithiových baterií dosáhne 6500 cyklů. Investice do nového bateriového úložiště byla 300 milionů korun. ČTK to dnes při slavnostním uvedení řekli zástupci firmy.

Foto: geralt@Pixabay.com



Firma v areálu v Plané nad Lužnicí spustila první bateriové úložiště v roce 2019. Celková kapacita obou aktuálně dosahuje 26 MWh a je tak největší v České republice.



"Bateriové úložiště se skládá ze 60 bateriových skříní. Pokud bychom baterie zatěžovali dvěma cykly denně, budou mít životnost deset až 20 let. Pokud bychom ji využívali šetrněji, třeba pro služby výkonové rovnováhy, tak to může být i déle,“ řekl Josef Havlík, který má ve společnosti na starosti rozvojové projekty.



"My si s bateriovými systémy doplňujeme naše technologická řešení, aby systém zásobování energiemi byl co nejrobustnější, nejstabilnější a co nejméně náchylný na jakýkoli externí výkyv, ať už paliva, plynu, štěpky, tedy jakéhokoli našeho zdroje. A také aby byl nezávislý na výkyvech v přenosové soustavě, řekl Michal Šušák, většinový majitel C-energy.



Obě bateriová úložiště v Plané nad Lužnicí jsou propojená s dalšími technologiemi, blokem na biomasu o výkonu 25MW, s kogeneračními jednotkami na plyn o celkovém výkonu 60 MW a fotovoltaickou elektrárnou. V budoucnu budou rovněž přijímat energii vyrobenou novým fluidním kotlem, který bude spalovat směsný komunální odpad.



"C-energy je ukázka toho, jak se dá energetika měnit na energetiku moderní, tady byl historicky provoz postaven na uhlí. Firma zaměstnává lidi a chová se jako zodpovědná firma, která na jihu Čech vydělává a taky tady utrácí, podporuje táborský hospic, táborský hokej,“ dodal jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).



Společnost C-energy zprovozní v prvním čtvrtletí roku 2025 své třetí bateriové úložiště v areálu bývalé teplárny v Táboře o výkonu a kapacitě 8MW/8MWh. Doplní už existující kogenerační jednotku na plyn a elektrokotel.



Letos v létě se otevřelo podobně výkonné bateriové úložiště, které vybudovala skupina Decci u Vraňan na Mělnicku. Úložiště s výkonem 20 megawattů a kapacitou 22 megawatthodin je součástí hybridního zdroje s celkovým instalovaným výkonem 52,4 megawattu.



První podobné zařízení se objevilo v roce 2017 v Prakšicích na Uherskohradišťsku, má kapacitu 1,2 megawatthodiny. ČEZ má od roku 2019 experimentální čtyřmegawattové úložiště v areálu elektrárny Tušimice, o rok dříve spustil menší baterii v Mydlovarech energetický koncern E.ON. Loni v lednu pak skupina SUAS GROUP, sesterská společnost Sokolovské uhelné, vybudovala nedaleko Královského Poříčí úložiště o kapacitě 7,45 megawatthodiny.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 10. 2024

Datum uveřejnění: 16.10.24

