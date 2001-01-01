Zprávy z tisku
C-energy bude jednat se zájemci na využívání budované spalovny odpadů
Planá nad Lužnicí (Táborsko) 16. února (ČTK) - Energetická společnost C-energy z Plané nad Lužnicí na Táborsku začne jednat s obcemi, která budou chtít využívat spalovnu opadů. Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), které nyní firma buduje, by mělo zahájit zkušební provoz příští rok. V tiskové zprávě o tom informovali zástupci společnosti.
Foto: C-Energy Planá
"Naším cílem je vytvořit stabilní a dlouhodobě předvídatelné podmínky, které obcím umožní postupně omezit skládkování směsného komunálního odpadu a připravit se na zákaz skládkování energeticky využitelných odpadů od roku 2030. Pro obce v okolí nejsou tato jednání žádnou novinkou, o přípravě nové technologie na využití odpadů jednáme společně již několik let," uvedl ředitel rozvoje a investic společnosti C-energy Jiří Morávek.
Náklady na vybudování spalovny jsou podle odhadu 2,5 miliardy korun bez daně. Provoz by měla zahájit jako první v Jihočeském kraji, další vznikne u českobudějovického Vráta. Příprava stavby ZEVO v Plané Nad Lužnicí začala loni. "Postupujeme přesně podle harmonogramu, který jsme nastavili při podpisu smlouvy s generálním dodavatelem. První fáze byla z velké části o přípravě území a pracích, které nejsou na první pohled vidět, ale jsou klíčové pro bezpečnou a spolehlivou instalaci nových technologií. Nyní se postupně dostáváme do fáze, kdy bude výstavba viditelnější i pro veřejnost," řekl Morávek.
Podle něj bude ZEVO v Plané nad Lužnicí dlouhodobě a efektivně fungovat při spalování 16.000 až 50.000 tun odpadu za rok. Zároveň nabídne možnost doplnit palivo z odpadu biomasou a odpadním dřevem. Bude tak připraveno na situaci, kdy by například v důsledku zlepšení třídění produkovaly obce v okolí výrazně méně odpadu.
Společnost C-energy vyrábí teplo a elektřinu pro Tábor, Sezimovo Ústí a Planou nad Lužnicí, tedy asi pro 50.000 obyvatel.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 2. 2026
