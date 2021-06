Budoucnost obnovitelných zdrojů energie v Česku: Nejistota pro staré zdroje zůstává. Moderní energetice se naopak otevírají dveře

Českou energetiku čeká v následujících letech zásadní transformace. Velmi důležitou roli by nově měly hrát obnovitelné zdroje energie. Jejich budoucnost do značné míry ovlivní novela zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou právě projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Na této klíčové legislativě ovšem stále nepanuje shoda, bodem sváru je výše podpory pro jednotlivé zdroje realizované v minulosti.

Foto: Archiv CZ Biom



Naopak pro podporu nových obnovitelných zdrojů se otevírají dveře. Ministr průmyslu Karel Havlíček dnes přislíbil neutrální stanovisko k zahrnutí nové fotovoltaiky do aukcí a “opatrně pozitivní” stanovisko k rozvoji akumulace v novele energetického zákona. O novele dvou zákonů, které určí budoucnost české energetiky, dnes debatoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) s poslanci Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), Petrem Dolínkem (ČSSD) a Petrem Třešňákem (Piráti). Odborné komentáře připojili zástupci profesních organizací.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie se blíží do finále

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dokončila druhé čtení této klíčové části legislativy pro rozvoj zelené energetiky v Česku a poslala ji do Hospodářského výboru, který by měl zasednout za týden 9. června. Klíčovou novinkou, kterou zákon přináší, je především tzv. vnitřní výnosové procento (IRR). Vládní novela navrhuje nastavit každému zdroji jinou hodnotu výnosnosti. Nejméně by měla dostat fotovoltaika, neboť u ní hrozí ještě zvýšení solární daně. V rámci poslaneckých návrhů se pak ministr průmyslu kloní k zavedení intervalu hodnot vnitřního výnosového procenta. Neutrálně se pak vláda staví k zahrnutí dalších obnovitelných zdrojů do připravovaného systému aukční podpory. Obecně ale vidí ministr Karel Havlíček rozvoj fotovoltaiky pozitivně.

S návrhem vlády ale nesouhlasí opozice, která požaduje výnosnost pro všechny zdroje sjednotit. Zároveň volá po přístupu fotovoltaiky do systému aukcí. “Rozvoj obnovitelných zdrojů má nyní velkou šanci, je ale otázkou, zda parlament ve finále podpoří rozumná a férová řešení. Ta navrhuje mnoho poslanců včetně mě. Chci rozvoj fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů vhodnou kombinací přiměřené podpory, která efektivně snižuje náklady státu. Chci takto podpořit nejen větší instalace mimo úrodnou zemědělskou půdu, ale nastartovat rozvoj fotovoltaických panelů především na střechách a fasádách domů. Toto je obrovská šance a příležitost pro naše domácnosti, malé a střední firmy, které také dlouhodobě sníží své náklady,” řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka na dnešní panelové debatě s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a dalšími poslanci.

Dlouhodobé zahrnutí solární energetiky a bioplynu do aukční podpory pak podporuje řada profesních sdružení. Vedle Svazu moderní energetiky jde o Svaz průmyslu a dopravy nebo Svaz měst a obcí. “Obecně vítáme příslib neutrálního stanoviska k aukční podpoře a taktéž jsme rádi za vyjádření podpory pro bateriové systémy v rámci novely energetického zákona. Tyto kroky pomohou k většímu rozmachu obnovitelných zdrojů v ČR a pomohou zajistit postupnou náhradu uhlí v energetice,” dodává programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Komentáře zástupců sektoru obnovitelných zdrojů

Návrhy opozice nacházejí podporu i u soukromých energetických svazů, které rovněž žádají jednotnou výnosnost pro všechny zdroje energie. Odmítavě se staví i ke zvýšení solární daně. “Pan ministr Havlíček říká, že nechce nastavit všem zdrojům jednotné IRR, protože chce opravit chyby z minulosti a těm zdrojům, které dostaly předtím více teď naopak ubrat. To je ale zásadní nepochopení vnitřního výnosového procenta. Jednotné IRR totiž narovná výnosnost všem zdrojům energie za celou dobu životnosti, tedy i za dobu, kdy měly některé zdroje údajně větší výnosnost. Proti logice překompenzace navíc jde i návrh na dodatečnou solární daň, neboť tímto krokem vláda říká, že fotovoltaika je překompenzovaná ještě předtím, než proběhne šetření,” komentuje předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář.

“CZ Biom podporuje jednotný přístup ke všem obnovitelným zdrojům. Za ideální považujeme hodnotu IRR 10,6 %, ale rozumíme tomu, že je nutné v rámci politického dialogu udělat kompromis za který považujeme 9,5 %. Interval, který navrhuje MPO je defakto odložení problému na neurčito, o klíčovém problému, který má tento zákon vyřešit tak bude rozhodovat až budoucí vláda a kdykoli pro kterékoli provozovatele hodnoty IRR měnit,” říká Jan Habart, předseda CZ Biom. Zákon obsahuje také provozní podporu pro biometan. Výroba biometanu je dnes realizovatelná spíše u větších projektů a jenom v místech, kde je velkokapacitní vedení zemního plynu. Naopak bioplyn je řešení i pro menší zemědělské podniky nebo obce, které si díky budoucí podpoře vyřeší problém nakládání s odpady nebo exkrementy hospodářských zvířat. Habart současně dodává: “Chtěli bychom také pochválit vicepremiéra Havlíčka, že předložená novela zákona umožní stávajícím bioplynovým stanicím přecházet ze stálého diagramu výroby na flexibilní. Budou tak doplňovat a vykrývat kolísání výroby jiných obnovitelných zdrojů energie.”

Zdroj: modernienergetika.cz 2. 6. 2021

Datum uveřejnění: 2. června 2021

Poslední změna: 3. června 2021

