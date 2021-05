Brusel tlačí na další růst podílu zelených zdrojů. Přidat se bude muset i Česko

Evropská komise neztrácí svůj zápal v boji proti změnám klimatu. Nově se chystá zvýšit podíly obnovitelných zdrojů na celkové výrobě energie, což by pro členské státy znamenalo přehodnocení národních energetických plánů. Vyplývá to z uniklého náčrtu návrhu Evropské komise. Dokument do roku 2030 podle serveru Euractiv počítá s tím, že EU bude vyrábět 38 až 40 procent energie z obnovitelných zdrojů. Dosud komise navrhovala 32 procent.

Definitivní číslo má Brusel předložit v červenci, takže se ještě může změnit. Uniklý náčrt však podle ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu ministerstva životního prostředí Pavla Zámyslického dává smysl. „Pouze reaguje na dříve oznámenou úpravu plánu v oblasti snížení emisí skleníkových plynů,“ vysvětluje. Lídři Evropské unie už loni v prosinci podpořili omezení unijních emisí skleníkových plynů proti roku 1990 nejméně o 55 procent oproti původním 40 procentům.

