Brusel kvůli ruské invazi odložil znovuzavedení fiskálních pravidel na rok 2024

Brusel 23. května (zpravodaj ČTK) - Evropská komise (EK) odložila opětovné zavedení rozpočtových a dluhových pravidel Evropské unie na rok 2024. Unijní exekutiva dnes za důvod označila makroekonomický šok způsobený ruskou invazí na Ukrajinu, zejména pokračující růst cen energií. Ve svých pravidelných doporučeních pro členské země komise konstatovala, že by měly využít investice z mimořádného fondu obnovy pro dosažení rychlé nezávislosti na ruských energiích.

Komise platnost pravidel známých jako Pakt stability a růstu pozastavila předloni v reakci na koronavirovou krizi a původně jej chtěla obnovit už letos, nové okolnosti ji však přiměly plán přehodnotit. Vládám proto nechá volné ruce v otázkách rozpočtových schodků a veřejných dluhů ještě celý příští rok.

"To poskytne vládním fiskálním politikám prostor, aby mohly v případě potřeby rychle zareagovat," prohlásil dnes místopředseda komise Valdis Dombrovskis. Členské státy tak budou například moci omezovat dopady vysokých cen energií na obyvatele či investovat do přechodu k obnovitelným zdrojům energií. Komise v dnešních doporučeních zdůraznila, aby státy "rozšířily veřejné investice do zelené a digitální transformace a do energetické bezpečnosti."

Unijní fiskální pakt přijatý po předchozí krizi z roku 2008 vyžaduje, aby veřejný dluh nepřekročil 60 procent hrubého domácího produktu (HDP). Rozpočtové deficity zároveň nesmějí převýšit tři procenta HDP. Omezení spojená s pandemií však nedovolila velké části zemí tato pravidla dodržovat a komise jejich platnost pozastavila. Státy v současnosti vedou debatu o tom, zda je navrátit v původní podobě či je s ohledem na požadavky zmíněných ekologických a digitálních investic nepozměnit.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 5. 2022

