Brno vyzkouší v Masarykově čtvrti popelnice na bioodpad

Brno 10. května (ČTK) - Brno od června do jara příštího roku vyzkouší v Masarykově čtvrti využití popelnic na bioodpad. Novinářům to řekl primátorův náměstek Martin Ander (SZ). Dosud mohou lidé vytříděný kuchyňský nebo zahradní odpad odevzdat ve 37 sběrných střediscích nebo si pořídit za podpory magistrátu kompostér. Popelnice ale scházely. Podle Andera může novinka vést k úbytku směsného komunálního odpadu a efektivnějšímu svozu. Pokud se pilotní projekt osvědčí, město rozmístění nádob na bioodpad zváží i na jiných místech.

Město se na spolupráci dohodlo s radnicí v městské části Brno-střed, kde se Masarykova čtvrť nachází. "Lidem nabídneme umístění hnědých popelnic. Stejně jako mají popelnice žluté nebo modré na plast nebo papír, budou si moct objednat i tu na bioodpad. V lokalitě je asi 650 nádob na směsný komunální odpad. Nyní je zájem asi o 300 popelnic na bioodpad," uvedl Ander.

Podle něj bude umístění nádob zdarma. "Budeme pak vyhodnocovat, jak se změní jednotlivé množství složek odpadu. Očekáváme, že se potvrdí zkušenost z jiných měst v poklesu množství směsného zbytkového odpadu v černých popelnicích. Spolu s plastem a papírem to povede k tomu, že budeme moct snížit frekvenci svozu směsného odpadu," uvedl Ander.

Podle něj se tak zlepší efektivita třídění odpadu. "Potřebujeme si to ale ověřit. Pokud se na základě dat prokáže, že to tak provozovat lze, nastoupí další etapa. Postupně budeme hnědé nádoby distribuovat do dalších částí města. Začínalo by se se zástavbou venkovského charakteru, potom by přišly na řadu blokové zástavby a nakonec sídliště," dodal Ander.

Zavedení popelnic na bioodpad vyplynulo z loňské studie. "Občané mohou využívat velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad na 37 sběrných střediscích a nabízíme i možnost dotovaných kompostérů za poloviční cenu. Využilo toho přes 1000 lidí. Do sběrných dvorů to ale mají daleko a kompostéry vyžadují například starost o kompost," řekl Ander.

Pilotní projekt vyjde zhruba na 600.000 korun za rok. Pokud by se nádoby nacházely po celém městě, náklady by byly asi 30 milionů korun. Zda by se to promítlo v ceně odpadu, zatím nelze říct. Na druhé straně by se totiž tříděním snížil svoz komunálního odpadu nebo množství spalovaného odpadu a bioodpad lze i prodávat, doplnil brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11.5.2017

