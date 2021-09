Brno rozšíří z pěti na šest počet středisek odpadů s nedělním provozem

Brno 20. září (ČTK) - V Brně se od října rozšíří z pěti na šest počet sběrných středisek odpadů s nedělním provozem. Novinářům to dnes řekl primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). Celotýdenní provoz nabídne středisko v Sochorově ulici, které letos vzniklo za více než osm milionů korun. V Brně je 38 sběrných středisek, další dvě město podle Hladíka plánuje.

Foto: Sběrné středisko Sochorova (zdroj: SAKO.cz, Brno)



Celotýdenní provoz mají nyní střediska v ulicích Okružní, Páteřní, J. Faimonové, Malínská a Lazaretní. Nyní přibude v Sochorově ulici. Dosud má otevřeno od pondělí do soboty, od října rozšíří provoz i na neděli. V pondělí bude otevřeno od 13:00 do 18:00, od úterý do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00, o víkendu pak od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. "Když lidé udělají v sobotu úklid, mohou v neděli využít čas a odvézt odpad do sběrného střediska," uvedl místostarosta městské části Žabovřesky Filip Leder (KDU-ČSL), který je i předsedou představenstva městské odpadové společnosti SAKO.

Středisko v Sochorově ulici je podle Ledera největší v Brně a patří k nejlépe vybaveným v kraji. Na ploše 1600 metrů čtverečních je umístěno 19 kontejnerů pro různé druhy odpadů včetně kontejnerů na objemný odpad, bioodpad i nebezpečný odpad. "O využívání sběrného střediska je v Žabovřeskách opravdu velký zájem. Proto jsme vyhověli četným žádostem občanů a požádali město o změnu provozní doby," dodal Leder.

Podle Hladíka se rozšíří počet sběrných středisek v Brně z 38 na 40. Jedno vznikne v městské části Maloměřice a Obřany a druhé v Jedovnické ulici, kde sídlí SAKO a je tam v plánu nová třídicí linka. Obě střediska by měla být hotová do konce roku 2023.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 9. 2021

