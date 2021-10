Brno podepsalo memorandum, chce se stát lídrem ve využití vodíku

Brno 25. října (ČTK) - Zástupci šesti organizací podepsali dnes na magistrátu v Brně dohodu o spolupráci, která se týká rozvoje aktivit při využití vodíku. Město má šanci stát se lídrem ve využití vodíku, uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Město usiluje o to, aby se v Brně vyráběla elektřina z vodíku a aby se to dalo využít i pro provoz městských autobusů. Ještě letos by měla v Kaštanové ulici vzniknout plnička na vodík a nejspíš příští rok by měl začít jezdit testovací autobus na vodíkový pohon. Brno má být také jedním z výzkumných center, kde se budou vyvíjet a testovat vodíkové technologie.

Memorandum kromě města podepsali zástupci Vysokého učení technického, Tepláren Brno, Dopravního podniku města Brna, společnosti SAKO Brno a společnosti Symbios Funding & Consulting GmbH. Vodík je totiž jednou z alternativ, jak ukládat energii a později z ní vyrábět elektřinu, v současnosti se technologie rychle vyvíjí s ohledem na snahu snižovat uhlíkovou stopu při výrobě elektřiny.

"Město má šanci stát se lídrem ve využití vodíku, a to na mezinárodní úrovni. Nabízí totiž silné vědecké a akademické zázemí a možnost zapojení progresivních městských firem, které se aktivně věnují snižování uhlíkové zátěže a jež mohou velmi rychle testovat v praxi výsledky práce odborníků," uvedla Vaňková.

Snahou zástupců je, aby v Brně vznikl Evropský institut pro výzkum vodíkových technologií a inovací v energetice. "Coby největší technická univerzita v České republice považujeme výzkum na poli budoucnosti energetiky, dopravy i životního prostředí za nedílnou součást našeho poslání. Je nám ctí přispět ke vzniku renomovaného Evropského institutu pro výzkum vodíkových technologií a inovací v energetice," uvedl rektor VUT Petr Štěpánek. Ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon uvedl, že je v plánu výstavba biomasového zdroje a plnička pro vozy hromadné dopravy.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 10. 2021

