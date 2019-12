Brno chce snížit emise oxidu uhličitého, vznikl na to plán

Brno 25. září (ČTK) - Brno od roku 2000 do současnosti snížilo na území města emise oxidu uhličitého o osm procent a do roku 2030 je chce snížit o dalších 32 procent. Novinářům to dnes řekl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj toho lze docílit například rozvojem lokálních obnovitelných zdrojů elektřiny nebo náhradou dopravních prostředků se spalovacími motory za vozidla na elektřinu.

Radní Brna dnes schválili akční plán udržitelné energetiky a klimatu. Brno podrobně sleduje emise oxidu uhličitého od roku 2000. Od té doby klesly o osm procent, v roce 2017 se město zavázalo k tomu, že do roku 2030 klesnou oproti roku 2000 o 40 procent, je tedy potřeba snížit emise o dalších 32 procent. "Lze toho dosáhnout rozvojem lokálních obnovitelných zdrojů elektřiny nebo náhradou současných dopravních prostředků ve městě za vozidla fungující na elektřinu, plyn nebo bioplyn," uvedl Hladík.

Podle něj musí jít město příkladem. "Musíme přijímat opatření především na vlastních objektech, zařízeních, vozovém parku a podobně a zároveň se snažit zapojit i sektor obytný a terciární. Aktivně spolupracujeme s brněnskými firmami, s nimiž hodláme uzavřít i memorandum. Občany pak motivujeme několika tipy ekodotací," řekl Hladík.

Podle něj je potřeba připomenout, že vedle plánu udržitelné energetiky a klimatu město pracuje na snižování spotřeby pitné vody. "Intenzivně spolupracujeme s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi při zavádění smart vodoměrů, které mimo jiné dokážou ihned odhalit havárie a tím zamezit neplánovanému a zbytečnému úniku pitné vody," řekl Hladík. Do konce roku se nainstaluje 6000 těchto vodoměrů, takže tím budou pokrytá místa představující 80 procent celkové spotřeby vody ve městě.

