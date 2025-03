Brněnský start-up představil prototyp generátoru vodíku s vyšší účinností

Brno 14. března (ČTK) - Brněnský start-up Nano Advanced dnes představil funkční laboratorní prototyp generátoru vodíku. Podle spoluzakladatele a vědce Jakuba Drnce se jedná o revoluční novinku díky tomu, že generátor řídí umělá inteligence podle aktuálního příkonu a je sestavený z více elektrolytických svazků. Díky modularitě a použitým materiálům má až pětinásobně delší životnost než dosud existující zařízení a elektrolyzér dosahuje účinnosti 70 až 85 procent proti běžným 55 až 65 procentům, řekl dnes na tiskové konferenci.

Foto: Archiv CZ Biom



Za jeden a půl roku Drnec s kolegou a spoluzakladatelem Pavlem Srbeckým plánují mít prototyp průmyslového generátoru s výkonem jeden megawatt, jehož součástí bude 100 elektrolytických svazků. Software, který řídí umělá inteligence, dokáže zapojovat jednotlivé svazky podle aktuálního množství elektřiny. "Zařízení je tak skvělým řešením pro období, kdy hodně fouká nebo svítí a na trhu je přebytek elektřiny z obnovitelných zdrojů. Je to přesně to, co potřebujeme, pokud mají polovinu energetického mixu Česka tvořit do budoucna obnovitelné zdroje," řekl ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN).



Firma svým řešením cílí na středně velké podniky. Ať už jsou to firmy z chemického průmyslu či dopravci, kteří chtějí mít autobusy na vodík. "Kontejner si mohou dát na místo, kde mají například fotovoltaiku a vyrábět si vodík přímo v místě, nepotřebují jej převážet," řekl Drnec, který se vývoji věnuje 20 let. Až umělá inteligence podle něj umožnila sestrojit generátor se stovkou svazků. "Do té doby bylo obtížné a skoro nemožné takový stroj kontrolovat," dodal Drnec.



I když průmyslový prototyp bude teprve vznikat a až poté začne sériová výroba, poptávka je už nyní značná a brněnský start-up jedná se zájemci z Česka i zahraničí. "Poptávka po zeleném vodíku převyšuje nabídku. Je využitelný jako zdroj pro opětovnou výrobu elektřiny, ale i jako surovina v průmyslu. Podle studie Evropské komise vzroste za deset let poptávka o 30.000 procent," poznamenal Drnec.



Dokončit vývoj prototypu se povedlo díky podpoře státu, Jihomoravského inovačního centra a také společnosti MND, která je sice historicky těžařem ropy a zemního plynu, ale v posledních letech se čím dál více účastní projektů, které pracují s obnovitelnými zdroji energie. "Se zeleným vodíkem pracujeme už několik let jako s vhodným úložištěm elektřiny a zdrojem energie. Toto je výborná možnost k efektivnímu ukládání energie," řekla ředitelka divize Energy MND Jana Hamršmídová.



Generátor vyvíjela firma v maximální spolupráci s českými firmami a dodavateli, zařízení je tak z velké části českého původu.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 3. 2025

Datum uveřejnění: 14.3.25

Poslední změna: 20.3.2025

