Brno 17. května (ČTK) - Brněnský výrobce turbín Ekol, kterého dva roky vlastní čínský koncern Shaangu, dnes otevřel v Brně evropské servisní centrum. Má pomoci prosadit výrobky čínské mateřské společnosti v Evropě, ale také pomoci Ekolu lépe se uplatnit v Číně. Poslední dva roky po akvizici tržby Ekolu stagnovaly na hranici jedné miliardy korun, letos se mají o půl miliardy zvýšit, řekl ČTK generální ředitel Ekolu Jaromír Kříž.

"Otevřeli jsme evropské servisní centrum. Je to proto, abychom se vzájemně podpořili, abychom sloučili naše možnosti a vyslyšeli veškeré požadavky zákazníků na evropském trhu, které se týkají servisu výrobků," řekl ČTK Jin Ťia-nan, generální ředitel Shaangu Group. Podle něj je cílem servisního centra oslovit zákazníky evropských zemí a třetích stran. Firma po roce projekt vyhodnotí a zváží výstavbu nové haly, která teprve přinese větší investici.

Ekol je pod křídly Shaangu necelé dva roky. "Pro nás je to poměrně krátká doba na to říci, co se povedlo a co se nepovedlo. Každopádně jsme rádi, že máme díky Ekolu přístup na evropský trh," uvedl Jin Ťia-nan.

Generální ředitel Ekolu Kříž se domnívá, že firma se od akvizice potýkala s integrací. "Snažili jsme se vzájemně pochopit. Trochu to utlumilo obchodní aktivitu, tržby byly na úrovni jedné miliardy. Neměli jsme zisk, ale měli jsme ztrátu. Loni se nám ale podařilo nasmlouvat výrazně více zakázek," uvedl Kříž.

Firma získala víceleté zakázky za dvě miliardy korun, a proto očekává růst. Do Saúdské Arábie dodá kompletní energetiku pro cukrovar, do Chorvatska dvě malé biomasové elektrárny a jednu do Polska.

Brněnský Ekol se před dvěma lety stal jednou z prvních průmyslových firem v České republice, kterou ovládl čínský kapitál. Tehdy na firmu dopadl útlum v evropském strojírenství a její tržby se propadly o polovinu. Podíl 75 procent koupila v roce 2015 firma Xi'An Shaangu Power. Za většinový podíl zaplatila 1,3 miliardy korun.

Shaangu dělá kompresory a má velké zkušenosti v hutním průmyslu. "Chtějí, abysme jejich výrobky prosadili tady s tím, že nás budou vzdělávat. Obráceně my děláme parní turbíny, které oni potřebují v Číně. Tam by rádi uvedli nás," dodal Kříž.

Ekol zaměstnává kolem 300 lidí. Posilovat chce v oblasti kompletních dodávek investičních celků, jiné oblasti bude zřejmě utlumovat. Záležet to bude také na tom, jak se bude vyvíjet centrum, které dnes firma otevřela.

