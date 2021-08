Brňané za první čtyři měsíce od začátku sběru vytřídili 421 tun bioodpadu

Brno 25. srpna (ČTK) - Brňané za první čtyři měsíce od začátku systematického sběru vytřídili 421 tun bioodpadu. Průměrně šlo o 23 tun týdně, rekordní byl poslední týden v červenci, kdy se do kompostárny dostalo téměř 30 tun. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí svozové společnosti SAKO Brno Michal Kačírek. Systematický sběr bioodpadu začal ve městě na konci dubna, na veřejně přístupných místech je rozmístěno na 1000 hnědých popelnic o objemu 240 litrů.

"Za prvních 130 dní jsme do Centrální kompostárny svezli 421 tun bioodpadu, najeli více jak 9 000 kilometrů a obsloužili 14 666 kusů nádob," uvedl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder. Dosavadní průměrný vývoz se tak ustálil na 23 tun bioodpadu týdně. V úvodním týdnu se do Centrální kompostárny dostalo necelých sedm tun bioodpadu, v květnu průměrně 15 tun týdně a od června množství svezeného bioodpadu překračuje 20 tun. Rekordním byl poslední týden v červenci, kdy se do kompostárny dostalo téměř 30 tun.

V průměru pět procent nádob týdně ale není možné do bioodpadu vysypat kvůli znečištění. Obsahují především mastnotu, živočišné zbytky, stavební suť či nadměrné množství komunálního odpadu. Ostatní odpad se do kompostárny dostane, často ale musí osádka před výsypem obsah dotřídit. Co nejde vytřídit přímo na stanovišti separovaného odpadu, to se následně dočišťuje v areálu kompostárny.

"Nějaká ta petka, igelit nebo plechovka na nás číhá téměř v každé nádobě, což svoz bioodpadu prodražuje, neboť kompostárna musí navezený bioodpad ručně dotřídit a zbavit nežádoucích příměsí. Proto bych znovu apeloval a zdůraznil, že hnědé popelnice mají primárně snížit podíl bioodpadu v komunálním odpadu. Jsou určeny pro kuchyňské zbytky potravin rostlinného původu, pro odřezky zeleniny a ovoce, či pro sypaný čaj a kávovou sedlinu. Bioodpad sbíráme proto, aby z něho mohl vzniknut kvalitní kompost, který využijeme například v péči o zeleň města Brna," uvedl Leder.

