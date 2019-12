Británie po celý jeden den vyráběla elektřinu bez využití uhlí

Londýn 22. dubna (ČTK) - Británie poprvé od začátku průmyslové revoluce po celý jeden den vyráběla elektrickou energii bez využití uhlí. Informoval o tom britský provozovatel elektrárenské sítě National Grid. Podíl britských uhelných elektráren na dodávkách do sítě podle něj ve čtvrtek kolem 23:00 SELČ klesl na nulu a zůstal na ní až do páteční půlnoci, píše list Financial Times.

Británie tak zaznamenala celý den bez produkce elektřiny z uhlí poprvé od roku 1882, kdy v Londýně zahájila provoz celosvětově první uhelná elektrárna vyrábějící elektřinu pro veřejné využití.

"Dosažení prvního pracovního dne bez uhlí od začátku průmyslové revoluce je přelomovým okamžikem v proměně našeho energetického systému," uvedla podle serveru BBC Cordi O'Haraová ze společnosti National Grid. Upozornila nicméně, že uhlí stále zůstává důležitým zdrojem energie.

Podle serveru Gridwatch.co.uk v pátek zhruba polovina elektřiny v britské síti pocházela ze zemního plynu. Zhruba čtvrtinu tvořily dodávky z jaderných elektráren, síť rovněž využívala dodávky z obnovitelných zdrojů a elektřinu importovanou ze zahraničí.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26.4.2017

