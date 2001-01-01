Británie plánuje omezit emise do konce příští dekády o 87 procent
Londýn 2. června (ČTK) - Británie omezí emise skleníkových plynů do konce příštího desetiletí o 87 procent proti hodnotám z roku 1990. Vyplývá to z plánu zveřejněného dnes britským ministerstvem energetiky, podle něhož pokračující přechod na obnovitelné zdroje energie vytvoří stovky tisíc pracovních míst a ušetří domácnostem až tisíce liber ročně.
Foto: geralt@Pixabay.com
"Británie čelí druhému šoku spojenému s fosilními palivy během desetiletí a jedinou možností, jak ochránit rodinné i podnikové finance, je vsadit na čisté, v Británii vyrobené energie, které kontrolujeme," uvedl dnes britský ministr energetiky Ed Miliband v narážce na prudké zdražení fosilních paliv vyvolané válkou Spojených států a Izraele proti Íránu.
Levicová britská vláda pokračuje v dlouhodobé cestě k uhlíkově neutrální ekonomice, která má podobné tempo jako u zemí Evropské unie. Ta se koncem loňského roku shodla na omezení emisí do roku 2040 o 90 procent, a to navzdory tlaku některých států včetně Česka na zmírnění závazku. Británie plánuje 87procentní snížení k období mezi lety 2038 až 2042. Konečným cílem je dosáhnout v roce 2050 nulových emisí oxidů uhlíku.
Někteří opoziční politici kritizují údajně vysoké investice do obnovitelných zdrojů či dopad zavírání současných provozů na zaměstnanost. Vláda v dnešním dokumentu tvrdí, že do roku 2030 vznikne v odvětvích spojených s čistými energiemi až 400.000 nových pracovních míst. Domácnosti mohou ušetřit až 500 liber (14.000 korun) ročně přechodem na solární energii a až 1400 liber, když si místo auta se spalovacím motorem pořídí elektromobil.
"Rekordní květnová vlna veder je další připomínkou, že klimatická změna už není vzdáleným výhledem," zdůvodnila nový závazek Milibandova náměstkyně pro klima Katie Whiteová. Vedra a extrémní meteorologické jevy, s nimiž se Británie setkává stále častěji, jsou podle ní zásadním důvodem pro omezení emisí, které podle vědců k oteplování planety nezpochybnitelně přispívají.
Podrobný plán snížení emisí chce vláda zveřejnit poté, až dnes oznámený závazek schválí parlament.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 6. 2026
