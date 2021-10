Británie chce po roce 2035 vyrábět elektřinu jen z obnovitelných zdrojů

Manchester (Británie) 4. října (ČTK) - Veškerá elektrická energie v Británii bude po roce 2035 pocházet z obnovitelných zdrojů. Podle agentury AP to dnes uvedli vládnoucí konzervativci, podle nichž krok pomůže zbavit zemi závislosti na dovozu paliv. Mezi čisté zdroje se podle premiéra Borise Johnsona řadí i energie vyrobená z jádra.

Britský ministr pro podnikání Kwasi Kwarteng uvedl, že "jedinou cestou k posílení energetické bezpečnosti Británie je elektřina vyrobená v této zemi bez emisí CO 2 ". Předseda vlády Johnson v této souvislosti vyjádřil přesvědčení, že Británie by mohla dosáhnout "produkce zcela čisté energie" do poloviny příštího desetiletí, přičemž za "čistou energii" považuje tu z obnovitelných zdrojů i jádra.

Británie již nyní získává velkou část své elektrické energie z obnovitelných zdrojů, jako je vítr a slunce a do značné míry ukončila výrobu energie z uhlí. Nadále je ale silně závislá na zemním plynu, jehož rostoucí ceny po celém světě zvyšují v Británii účty za energie milionům lidí.

"Výhodou je, že to poprvé bude, kdy Spojené království nebude závislé na uhlovodících pocházejících ze zámoří ani výkyvech cen uhlovodíků, které představují riziko pro kapsy lidí," řekl Johnson v Manchesteru, kde vládní konzervativci pořádají stranický sjezd.

Johnson se podle AP snaží stanovit ambiciózní cíle v energetice před nadcházející klimatickou konferencí OSN, která začne 31. října ve skotském Glasgow. Jako hostitel se pokouší přimět další světové lídry, aby zvýšili své závazky ohledně snižování emisí oxidu uhličitého a pomohli tak udržet růst globální teploty pod 1,5 stupně oproti úrovni před průmyslovou revolucí.

Hlavní vědecký pracovník britské pobočky ekologické organizace Greenpeace Doug Parr uvítal, že britská vláda chce přestat vyrábět elektrickou energie z plynu, zároveň však vyjádřil zklamání nad pokračující odhodláním vlády využívat jadernou energii.

