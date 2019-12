Brabec: Nové zákony o odpadech se do voleb nestihnou přijmout

Praha 31. ledna (ČTK) - Nové odpadové zákony se už v tomto volebním období přijmout nestihnou. V rozhovoru s ČTK to připustil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), jehož úřad na nové legislativě pracoval. Legislativní rada vlády minulý čtvrtek doporučila kabinetu, aby návrhy zákonů vrátil ministerstvu k dopracování. Podle Brabce je ale zřejmé, že na to, aby zákony prošly do sněmovních voleb celým legislativním procesem, zbývá již málo času.

"Naším cílem je tak dnes dopracovat zákon dle požadavků Legislativní rady vlády a připravit ho pro novou vládu. Po dopracování bude nová vláda moci použít právě naše návrhy nové odpadové legislativy, ostatně nikdo se za posledních deset let nedostal s návrhy nových zákonů tak daleko jako my," uvedl ministr. Po nové odpadové legislativě volají odborníci mnoho let a vláda ve svém programovém prohlášení i slíbila, že ji do poloviny loňského roku připraví. MŽP pracovalo na novele zákona o odpadech a zcela novém zákonu o výrobcích s ukončenou životností dva roky.

Vládní legislativní rada ale posuzovala zákony od loňského podzimu čtyřikrát. Přesto k nim stále trvá téměř 50 zásadních rozporů s různými připomínkovými místy a pět právních připomínek, mimo jiné k nedostatečně zpracovaným dopadům zdražení poplatků za odpady pro občany.

"Zákony bychom určitě byli schopni dopracovat a předložit je ještě této Sněmovně, ale nemůže být cíl si jen udělat čárku, už dnes víme, že času je málo," konstatoval ministr. "Klíčové změny v souladu s programovým prohlášením jsme prosadili," tvrdí. Připomněl například ve stávajícím zákonu zákaz skládkování materiálově využitelného a recyklovatelného komunálního odpadu po roce 2024, povinné třídění bioodpadu a kovů a schválení nového plánu odpadového hospodářství. Postupně se podle Brabce také zavádí v obcích systém PAYT, tedy "platíš tolik, kolik vyhodíš".

Za úspěch Brabec považuje i vyhlášené výzvy z operačního programu, ze kterých si obce i města mají do roku 2020 možnost požádat o dotace na zkvalitnění systému odpadového hospodářství až 13 miliard korun.

Oba návrhy zákonů mají hodně kritiků jak z řad ekologických organizací, tak odpadových firem nebo některých výrobců, kterých se normy dotýkají. "My jsme oba zákony projednali s desítkami subjektů a přišli s kompromisním řešením," hájí se ministr. Ať bude příští vláda podle něj jakákoliv, bude muset schválit novou odpadovou legislativu co nejdříve. Současný zákon je podle něj zastaralý a postavený na skládkování, které prý u MŽP "dlouhodobě prosazují silné skládkařské asociace s ekologickými organizacemi v čele s Hnutím Duha".

Brabec je přesvědčen, že nové odpadové zákony nasměrují Česko k oběhovému hospodářství. Vysoká míra recyklace a omezení skládkování jsou dva jasně a s novým zákonem o odpadech dané limitující parametry pro případný vznik nadbytečných kapacit spaloven, dodal.

