Brabec: Globální úsilí se neblíží splnění závazků z Paříže

Praha 21. listopadu (ČTK) - Globální úsilí se zatím příliš neblíží ke splnění závazků z pařížské klimatické dohody, uvedl dnes na jednání sněmovního výboru pro životní prostředí ministr Richard Brabec (ANO). Zásadní je podle něj připravit se na skutečnost, že snahy nemusí být úspěšné, přesto ale má Česká republika být solidární s Evropou a snažit se cíle splnit. Brabec je přesvědčen, že Česko dosáhne do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů minimálně o 40 procent.

Pařížská dohoda uzavřená v roce 2015 si za cíl klade udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriálním období. Upozorňuje na to, že už oteplení o 1,5 stupně by mělo závažné následky.

Podle ministra se státy Evropské unie na světových emisích podílí jen méně než z desetiny, vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry má navíc klesající trend. Naopak podíl vzrůstá například v Indii či Číně. "Jsou potřeba zásadní kroky. Museli bychom se omezit v naší spotřebě, konzumních zvycích, a je otázka, zda svět je na to připraven," poznamenal.

Poslanec Jan Zahradník (ODS) však nemíní, že se svět chce na opatření připravit. "Před rokem a půl jsem varoval před Pařížskou dohodou včetně toho, že Evropa zůstane osamocená, že se zavazuje ke strašným opatřením vůči své ekonomice. Spojené státy odstoupily, Čínu a Indii to absolutně nezajímá," řekl. Podle Brabce se ale Čína stala například světovým lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

V národní Politice ochrany klimatu je mimo jiné uveden cíl do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 80 až 95 procent proti roku 1990. Ministr uvedl, že se bude muset zapojit řada sektorů, jako jsou zemědělství, průmysl, doprava, služby či odpadové hospodářství, aby ČR mohla takto razantně emise snížit.

Předsedkyně výboru Dany Balcarové (Piráti) v komentáři zaslaném ČTK upozornila na nutnost omezení fosilních paliv. "Je jasné, že pokud se nezaměříme na snahu klimatické změně co nejvíce předejít, budeme mít velký problém. Pan ministr alibisticky prohlašuje, že Česká republika je malý hráč, který nemůže mnoho změnit. Zodpovědnost ale leží na velkých i malých státech," uvedla.

Dlouhodobá strategie se v současnosti řeší i na základě zprávy, kterou v říjnu zveřejnil Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) na zasedání v jihokorejském Inčchonu. Z ní mimo jiné vyplývá, že cíle pařížské klimatické dohody lze naplnit již jen pomocí rychlých a dalekosáhlých změn ve všech oblastech společnosti.

"Evropská komise 28. listopadu vydá návrh nové strategie snižování emisí v EU, což bude zásadní dokument. Komise asi navrhne i scénáře, které by byly v souladu s cílem udržet zvyšování teploty do hodnoty 1,5 stupně Celsia (proti předindustriálnímu období)," řekl ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP Pavel Zámyslický.

Jan Čižinský (KDU-ČSL) upozornil na nutnost informovat veřejnost o klimatické situaci a možných opatřeních, mimo jiné by zvýšil osvětu na školách. Stát by podle něj také měl jít příkladem. Dodal, že ministerstvo mimo jiné ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem připravilo pořad Klima není Česko, který je vysílán na České televizi.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21.11.2018

