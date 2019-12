Brabec chce do voleb ratifikovat klimatickou dohodu

Praha 8. června (ČTK) - Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) chce do voleb vypsat novou výzvu v programu na šetření vodou Dešťovka, začít s dalším kolem takzvaných kotlíkových dotací a ratifikovat ve Sněmovně pařížskou klimatickou dohodu. Chce také dokončit legislativní proces u novely vodního zákona a zákona na ochranu ovzduší. Brabec to dnes řekl novinářům.

Česká republika podle něj bude nejspíš poslední zemí Evropské unie, která pařížskou dohodu ratifikuje. Dohodu ze zemí unie nepotvrdilo ještě Nizozemsko, tam se však ratifikace blíží. Český Senát ratifikaci schválil v půlce dubna.

Pařížská dohoda si za hlavní cíl klade omezit emise skleníkových plynů tak, aby se globální zvyšování teploty udrželo výrazně pod dvěma stupni Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním období. V roce 2015 smlouvu podepsalo 195 zemí, letos 1. června z ní vypověděl americký prezident Donald Trump účast USA.

Brabec chce dále vypsat novou výzvu v programu Dešťovka, pokud možno před začátkem prázdnin. O 100 milionů korun z první výzvy programu si lidé na konci května řekli během 28 hodin. "Uvažujeme, že bychom chtěli, aby tam bylo 200 milionů korun, ale o tom teprve budeme jednat," uvedl Brabec. Program Dešťovka poskytuje peníze na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Ministerstvo chce také spustit druhou vlnu kotlíkových dotací, ve kterých se bude přerozdělovat 3,4 miliardy korun. V celém programu by měly být do roku 2020 dohromady tři výzvy, stát plánuje přerozdělit devět miliard korun. Program poskytuje dotace na výměnu starých a ekologicky nevyhovujících kotlů za nové.

Podle novely zákona o ochraně ovzduší by dodavatelé benzinu a nafty mohli do minimálního podílu biopaliv započítávat dvojnásobně biopaliva, která byla vyrobena z použitých kuchyňských olejů a kafilerních tuků. Novela vodního zákona mění zejména kontroly vypouštění odpadních vod do kanalizací.

