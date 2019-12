BP a Tesla budou spolupracovat na projektu skladování energie

Londýn 10. dubna (ČTK) - Britská ropná společnost BP se dohodla s americkou Teslou na spolupráci v oblasti uchovávání energie. Baterii na uskladnění elektřiny BP vybuduje na jedné ze svých 12 větrných farem v USA, informovala dnes agentura Reuters.

Tesla na projekt přispěje baterií o výkonu 212 kilowattů a kapacitě 840 kilowatthodin. Dodat ji má v letošním druhém pololetí.

Do nízkouhlíkových technologií hodlá BP investovat půl miliardy dolarů (přes deset miliard Kč) ročně, včetně projektů obnovitelné energie. Společnost odhaduje, že obnovitelné zdroje by v roce 2035 mohly pokrývat světovou poptávku po energii asi z deseti procent, zatímco dnes jsou to čtyři procenta.

