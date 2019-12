Bohumín zruší bezplatná stanoviště na bioodpad

Bohumín (Karvinsko) 26. října (ČTK) - Bohumín na Karvinsku zruší 28 bezplatných stanovišť pro sběr zeleného odpadu. Městu se tento systém neosvědčil, a tak chce nakládání s bioodpady změnit. Finančně plánuje zvýhodnit odvoz biologického odpadu přímo ze zahrad, řekla dnes ČTK Jana Končítková z bohumínské radnice.

Radnici se vyčlenění stanovišť pro odkládání bioodpadu, které fungují zhruba dva a půl roku, neosvědčilo hlavně kvůli nepořádku v okolí sběrných míst. "Přeplněné velkoobjemové kontejnery na bioodpad, nepořádek, tlející a zapáchající kupy trávy a listí. Tak to během sezóny vypadá u těch stanovišť na tříděný odpad, kde je umístěna i velká hnědá popelnice na zeleň. I přes jejich každotýdenní vyvážení se nedařilo přimět obyvatele, aby okolo nich udržovali pořádek," uvedla Končítková.

Podle místostarosty Lumíra Macury (ČSSD) se také ukázalo jako problematické i bezplatné využívání kontejneru. Přestože měly obsah 700 litrů, byly po vyprázdnění téměř okamžitě plné. "Kolem kontejnerů pak vznikají zapáchající skládky, protože lidé bohužel odpad pohodí vedle," podotkl Macura. Četnější vývoz by se městu prodražil a rozšířit kontejnery na více míst nelze kvůli omezeným prostorovým možnostem.

Lidem, kteří si objednají k domu popelnici na bioodpad, chce město snížit poplatky. Nyní je cena za sezónní svoz 800 korun, nově by to bylo 500 korun. Město plánuje i další slevy. Získají ji například lidé, kteří vymění systém vytápění domu a pořídí si ekologické topení. "Kampaň by měla nerozhodné motivovat ke zvýšenému zájmu o další vlnu kotlíkových dotací. Očekáváme, že počet uživatelů hnědých popelnic ve městě se zvýší ze současných 400 až na 1200," uvedl Macura.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26.10.2016

