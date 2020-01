BNEF: Globální investice do OZE přesáhly loni 280 mld. USD, dominovala opět Čína

Globální investice do obnovitelných zdrojů energie (OZE) dosáhly loni 282,2 mld. USD a překonaly tak loňských 280,2 mld. USD, a to navzdory 8% meziročnímu poklesu u největšího globálního investora do těchto zdrojů – Číny. Prudký rozmach naopak zaznamenaly Spojené státy, které byly druhým největším investorem do OZE s 55,5 mld. USD, což je meziročně o 28 % vyšší hodnota.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: oEnergetice.cz 22.1.2020

Tweet

Datum uveřejnění: 22. ledna 2020

Poslední změna: 22. ledna 2020

Počet shlédnutí: 10