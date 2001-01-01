Bloomberg: Obnovitelné zdroje v EU tlumí dopad války proti Íránu na ceny energií
Berlín 17. března (ČTK) - Evropské země se díky diverzifikaci zdrojů energie a rychlému rozvoji obnovitelných zdrojů vyrovnávají s aktuálním růstem cen ropy a plynu způsobeným válkou na Blízkém východě lépe než při energetické krizi v roce 2022 po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ve své analýze to uvedla agentura Bloomberg. Velkoobchodní ceny elektřiny v Německu a Francii zůstávají relativně stabilní a v posledních dnech dokonce klesaly, přestože ceny ropy prudce rostly. To naznačuje vyšší odolnost evropského energetického systému.
Podle analýzy sehrává klíčovou roli rostoucí podíl obnovitelných zdrojů, zejména solární a větrné energie, které pomáhají tlumit cenové šoky na trzích s elektřinou. "Trh s elektřinou je výrazně diverzifikovanější než trh s ropou, a proto dokáže lépe odolávat omezením dodávek ropy nebo plynu," uvedla obchodní ředitelka švýcarské energetické společnosti Alpiq Holding Morgane Trieuová Cuotová .
Bez obnovitelných zdrojů a bez sezonního poklesu poptávky by evropské ceny elektřiny byly již nyní asi o třetinu vyšší, uvedla ve své zprávě Rabobank. S odkazem na turbulence na trzích s fosilními palivy uvedl generální ředitel energetické společnosti RWE Markus Krebber, že obnovitelné zdroje energie pomáhají stabilitě, protože nejsou vázány na importovaná paliva.
Investice do solárních panelů a větrných elektráren z posledních let vedly k tomu, že tyto zdroje pokrývají větší část spotřeby a snižují závislost na fosilních palivech. "To, co nyní vidíme, je energetická transformace v praxi," uvedl Jorge Martinez ze Nadara, která se zaměřuje na obnovitelné zdroje energie. Rostoucí kapacita obnovitelných zdrojů podle něj pomáhá tlumit dopady geopolitického napětí na ceny energií.
Analýza nicméně upozorňuje, že evropské trhy nejsou vůči výkyvům zcela imunní. Ve večerních hodinách, kdy výroba ze solárních zdrojů klesá, ceny elektřiny v některých zemích výrazně rostou a mohou dosahovat až trojnásobku běžných úrovní.
Stabilitě trhu napomáhá také vyšší výroba elektřiny z jádra a postupné oživení výroby z větrných elektráren po slabším období. Francouzský jaderný sektor, který byl během krize v roce 2022 oslaben, je nyní ve výrazně lepší kondici a dodává více energie do sítě, uvedla agentura Bloomberg. Současně se s příchodem jara zvyšuje výroba ze solárních zdrojů a klesá poptávka po vytápění, což dále zmírňuje tlak na ceny.
Podle Bloombergu by měla německá solární produkce v dubnu vzrůst přibližně o 25 procent ve srovnání s předchozím rokem. Výroba větrné energie by měla meziročně vyskočit o 70 procent po jednom z nejslabších období za poslední roky.
"Od poloviny února jsme během špičky slunečního svitu v Německu často zaznamenávali nízké nebo dokonce záporné ceny – něco, co bychom normálně očekávali až od dubna," uvedla analytička Nathalie Gerlová z London Stock Exchange Group. Zmíněná dynamika vede k tomu, že plynové elektrárny jsou v provozu hlavně během večerních špiček. Záporné hodinové ceny zaznamenaly od začátku války proti Íránu také Francie a Španělsko.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán, ten reaguje odvetnými dronovými a raketovými útoky na Izrael a arabské země, v nichž jsou americké vojenské základny. Doprava v Hormuzském průlivu v důsledku války klesla o 90 procent. Při normálním provozu úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu. Podle šéfa Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatiha Birola už objem narušených dodávek překonal ropnou krizi v roce 1973.
Ceny ropy v důsledku nynějšího konfliktu a souvisejících problémů s logistikou prudce vzrostly. Cena ropy Brent se v posledních dnech pohybuje kolem 100 dolarů za barel. Společnost QatarEnergy krátce po začátku války zastavila produkci LNG, protože íránské drony zasáhly zařízení na zpracování plynu Rás Laffan a Masaíd, která se na světové produkci LNG podílejí zhruba dvaceti procenty.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17. 3. 2026
Poslední změna: 23.3.2026
