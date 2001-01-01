Zprávy z tisku
Bloomberg: EP Infrastructure získala 600 milionů eur prodejem zelených dluhopisů
Paříž 20. listopadu (ČTK) - Společnost EP Infrastructure (EPIF) českého podnikatele Daniela Křetínského dnes získala 600 milionů eur (zhruba 14,5 miliardy Kč) prodejem takzvaných zelených dluhopisů. Informovala o tom agentura Bloomberg. Zpráva se objevuje krátce poté, co firma tento týden oznámila, že prodává podíl ve své holdingové společnosti francouzské energetické skupině TotalEnergies SE.
Foto: Nature_Design@Pixabay.com
EP Infrastructure podle zdroje agentury Bloomberg prodala investorům dluhopisy se splatností sedm let a ročním úrokem 4,125 procenta. Výnos se tak nachází 160 bazických bodů nad střední hodnotou tzv. úrokových swapů. To je méně atraktivní nabídka, než byla ta původní. Ta zněla zhruba na 200 bazických bodů, uvedl zdroj, který si přál zůstat v anonymitě. Jeden bazický bod je setina procentního bodu. Prodej se setkal s vysokou poptávkou ze strany investorů, kteří podali nabídky na nákup dluhopisů v celkové hodnotě přes 3,2 miliardy eur.
Úrokové swapy jsou finanční smlouvy mezi dvěma stranami, které si vyměňují úrokové platby odvozené od stejné nominální částky, obvykle výměnou fixní sazby za pohyblivou. Tyto smlouvy pomáhají firmám řídit riziko spojené s kolísáním úrokových sazeb, například zajištěním pohyblivého úvěru proti fixní platbě nebo naopak.
Začátkem tohoto týdne se francouzský Total dohodl na převzetí 50procentního podílu v Křetínského firmě Energetický a průmyslový holding (EPH). Vznikne tak společný podnik, díky němuž EPH získá v TotalEnergies podíl 4,1 procenta. Total pak získá projekty na výstavbu plynových a biomasových elektráren a baterií v Itálii, Británii, Irsku, Nizozemsku a ve Francii.
Mluvčí EPH podle Bloombergu uvedl, že společnost EP Infrastructure je plně oddělena od EPH i od firmy EP Group, přísně odděleny má i finance a strukturu. Veškeré výnosy jsou podle něj alokovány výhradně v souladu s firemním rámcem pro tzv. zelené financování. Zelené dluhopisy jsou cenné papíry, které slouží k financování technologií šetrných k životnímu prostředí a k efektivnímu využívání zdrojů.
Křetínský vlastní podíly také v britské společnosti International Distribution Services (IDS), což je mateřský podnik britské pošty Royal Mail. Podíly má také v britské skupině supermarketů J Sainsbury, ve francouzských médiích a stále se také snaží ovládnout německou velkoobchodní společnost Metro. Další podíly má ve fotbalových klubech AC Sparta Praha a West Ham United.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 11. 2025
Poslední změna: 24.11.2025
