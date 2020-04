Blansko rozdá zbytek kontejnerů na bioodpad lidem v květnu

Blansko 22. dubna (ČTK) - Blansko rozdá domácnostem v místních částech zbylou část kontejnerů na bioodpad začátkem května. Svoz kontejnerů by měl začít v polovině května. Na webu Blanska to dnes uvedla mluvčí radnice Pavla Komárková. Původně měly kontejnery v místních částech Blanska nahradit používané pytle na začátku dubna, kvůli koronavirovým opatřením se to ale zpozdilo.

Domácnostem v místních částech je určeno 1000 kontejnerů na bioodpad, město je rozdává zdarma. Pro jejich výdej původně stanovilo dva termíny v polovině března, výdej ve druhém z nich se ale kvůli opatřením už neuskutečnil. Nový termín město stanovilo na 2. května. Hnědé nádoby o objemu 240 litrů tak nahradí dosud používané plastové pytle. Svozová firma bude kontejnery vyvážet vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek. Poprvé to bude 14. května.

"Zatím není jasné, zda bude další týden v sobotu stále platit nouzový stav, už ale nemůžeme s rozdáváním déle čekat. Část lidí už si nové kontejnery vyzvedla v polovině března a chtějí je používat. Pokud budou i 2. května platit mimořádná opatření, distribuci ve spolupráci s dobrovolnými hasiči zajistíme tak, aby nařízení splňovala a na místě se nekumulovalo víc lidí," uvedl starosta Blanska Jiří Crha (ODS).

V centrálních částech Blanska bude pokračovat pytlový svoz. Město už ale požádalo o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, aby popelnice na bioodpad mohlo příští rok rozdávat i přímo v Blansku.

Podle statistik odboru komunální údržby lidé v Blansku ročně vytřídí 1453 tun bioodpadu. Do nových kontejnerů město investovalo přes 1,8 milionu korun. Většinu ale získá zpět díky dotaci od ministerstva životního prostředí, která by měla pokrýt 85 procent nákladů.

