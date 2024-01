Bioplynová stanice v Ústí n. L. po modernizaci zpracuje i balené potraviny

Ústí nad Labem 24. ledna (ČTK) - Bioplynová stanice v Ústí nad Labem se chystá na modernizaci za několik stovek milionů korun. Nová technologie bude umět nakládat s obtížně zpracovatelným bioodpadem, tedy i s balenými potravinami, se kterými se doposud závod vypořádat neuměl. Zároveň bude stanice vytvářet biomethan, který bude vtláčen do plynového potrubního systému nebo zkapalněn na bio LPG. ČTK to dnes řekl Petr Síleš, jednatel společnosti Bioplyn Energy.

Foto: Archiv CZ Biom



V současné době bioplynová stanice vyrábí elektrickou a tepelnou energii a zpracovává kuchyňský odpad například z jídelen. Dále dokáže zpracovat prošlé potraviny ze supermarketů, odpad z výrobních potravinových závodů, lapolové tuky a čistírenské kaly. Do stanice odpady svážejí velké svozové služby jako AVE nebo Marius Pedersen.



"Pokud vše půjde podle plánů, tak modernizace bude probíhat od čtvrtého kvartálu 2024 do poloviny roku 2026," uvedl Síleš. Dodal, že modernizace bude rozdělená na dvě etapy. V první se budou mj. instalovat nové technologie na zpracování biologických odpadů. Druhá etapa bude zahrnovat instalaci technologie na přepracování bioplynu na biomethan. "To znamená, že se bioplynová stanice předělá z výroby elektrické energie na výrobu biomethanu. To, co je dnes potřebné, to je odchod od fosilních paliv a přechod na alternativní paliva. Biomethan je palivo druhé generace," popsal jeden z důvodů modernizace jednatel.



Nynější část bioplynové stanice, která se nachází na pozemcích ve Všebořicích nedaleko letiště, bude během modernizace fungovat dál. Stavba hal s moderními technologiemi je naplánovaná na pozemcích za bioplynovou stanicí. Její provoz bude narušen na několik málo dní, kdy se propojí stará část bioplynové stanice s novou. "Nové fermentory a nové haly budou spuštěny a nahradí stávající starší technologii instalovanou v roce 2013," řekl Síleš.



Stanice zpracovává odpad z okruhu 100 kilometrů. Od ledna 2027 nebude moci biologický odpad z domácností končit na komunálních skládkách, podotkl Síleš. Společnost se podle něj připravuje na jednání s městy a obcemi, aby se biologický odpad z domácností dostal ke zpracování bioplynovou stanicí. Uvedl, že bude zapotřebí umístit k obydlím speciální kontejnery a odpad z nich vyvážet každý den. Jedna čtyřčlenná rodina podle něj vyprodukuje okolo jedné tuny bioodpadu ročně.



Radní města Ústí nad Labem Eva Fialová (ANO), která má v gesci životní prostředí, ČTK dnes řekla, že se o zajištění speciálních kontejnerů a kampani bude ještě jednat. "Budeme diskutovat o tom, jakým způsobem budeme dělat osvětu. Úplně detailní představu, kde budou umístěny speciální kontejnery a jak bude probíhat kampaň, v tuto chvíli nemáme," uvedla. Dodala, že jednání se uskuteční v první polovině letošního roku.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 1. 2024

Datum uveřejnění: 24.1.24

Poslední změna: 24.1.2024

