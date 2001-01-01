Zprávy z tisku
Bioplynová stanice v Rapotíně dodala rekordní objem biometanu do distribuční sítě
Odpadová bioplynová stanice EFG Rapotín BPS, která jako první v České republice začala v roce 2019 dodávat biometan do plynárenské distribuční soustavy, dosáhla českého rekordu v objemu biometanu dodaného do distribuční sítě během 24 hodin. Dne 19. února 2026 vyrobila 9 706 m³ biometanu, čímž překonala svůj dosavadní rekord 9 413 m³ z léta loňského roku. Tento objem odpovídá denní spotřebě zemního plynu zhruba 5 200 domácností.
Foto: Energy financial group a. s. (EFG) - Rapotín
Výsledek systematické práce napříč skupinou EFG
Za rekordním výkonem stojí dlouhodobě budovaný a dobře fungující řetězec aktivit celé skupiny EFG – od logistiky vstupních surovin přes technologické řízení výroby a kontinuální optimalizaci všech biologických a výrobních procesů až po finální dodávku biometanu do distribuční soustavy.
„Rekordní denní výkon rapotínské stanice je výsledkem synergie činností napříč celou skupinou. Díky rozšíření zákaznické sítě svozové společnosti EFG Waste logistic má tým bioplynky k dispozici dostatek biologicky rozložitelných odpadů k optimalizaci vstupního substrátového mixu a dokáže navyšovat jeho výtěžnost. To má bezprostřední dopad na efektivitu vývinu bioplynu. Naše společnost EFG Engineering pak dlouhodobě pracuje na vylepšování technologických procesů zpracování odpadů v bioplynových stanicích, produkce bioplynu a jeho následného zpracování v jednotkách pro výrobu biometanu,“ vysvětluje podrobnosti úspěchu provozu bioplynové stanice technický ředitel EFG Pavel Bureš, a dodává: „Celé je to velice komplexní a v konečném důsledku týmová záležitost. Bez systematicky a zodpovědně fungujícího kolektivu na všech úrovních by tyto výsledky EFG Rapotín BPS nebyly možné.“
Jen za loňský rok se svozové společnosti EFG Waste logistic podařilo svézt k ekologické likvidaci téměř 19 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu nejen od potravinářských podniků a supermarketů, ale také v rámci projektu „Třídím gastro“ od měst, obcí a stravovacích zařízení. EFG Rapotín BPS ročně zpracuje až 30 000 tun výhradně biologicky rozložitelných odpadů, bez využití účelově pěstované biomasy. Vyrobenou energii společnost dodává do distribuční soustavy a část využívá k zefektivnění výrobních procesů. V podobě biometanu může ročně pokrýt spotřebu více než pěti tisíc českých domácností. Elektrická energie je dodávána do sítě, zatímco teplo slouží části obce Rapotín k ohřevu vody a vytápění.
Zdroj: Tisková zpráva skupiny EFG 24. 2. 2026
