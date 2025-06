Bioplynky mohou být pojistkou v době nedostatku elektřiny. Kapacita EFG bude až 20 GWh ročně

Koncem dubna zasáhl Španělsko, Portugalsko a jižní část Francie rozsáhlý výpadek elektřiny, který na mnoho hodin ponechal bez proudu desítky milionů lidí. Už v roce 2028 by přitom mohla podobná situace nastat i v Česku, před čímž varovalo Evropské sdružení provozovatelů přenosových soustav. Jedním z nejstabilnějších zdrojů elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou v Česku bioplynové stanice. Energy financial group proto plánuje do začátku příštího roku zvýšit celkovou výrobní kapacitu na téměř 20 GWh elektřiny ročně, což pokryje roční spotřebu přibližně 10 tisíc domácností.

Foto: Energy financial group (EFG)



Uzavírání uhelných elektráren, které jen v Česku tvoří zhruba 50 procent instalovaného výkonu, může vést bez dostatečné náhrady výrobních kapacit k nestabilitě elektrické sítě. Podle možných scénářů vývoje evropské energetiky zveřejněných Evropským sdružením provozovatelů přenosových soustav hrozí v Česku už v roce 2028 výpadky dodávek proudu v souhrnné délce až 20 hodin, kdy by domácí produkce ani dovoz elektřiny nepokryly tuzemskou spotřebu. Výroba může chybět v celé Evropě, a to zejména během zimních měsíců.

"Vývoj na trhu s energií ukazuje, jak důležitou roli budou hrát v celkovém mixu zdroje typu bioplynových stanic. Dokážou vyrobit jak zelený plyn, tak elektrickou a tepelnou energii. V tuzemsku jich máme téměř 600 a jejich výrobní potenciál ještě není ani zdaleka naplněn, zejména ten odpadových stanic, kterých je u nás málo. Bioplyn je přitom nejen ekologickým zdrojem energie, ale také zdrojem stabilním, postaveným na tuzemských surovinách. Je to zelená energie, která ale nepodléhá například výkyvům počasí, což je pro budoucí energetiku zásadní,“ vysvětluje Martin Janda, ředitel divize EFG Production.

Bioplyn patří mezi nákladově nejefektivnější i nejudržitelnější zdroje pro výrobu elektřiny v době nízké dostupnosti obnovitelné energie, jako jsou bezvětrné zimní týdny. Využití bioplynu i biometanu, zejména pokud jsou získávány z biologického či zemědělského odpadu bez přidávání cíleně pěstované biomasy, snižuje nejen emise CO 2 ze spalování fosilních paliv, ale také emise metanu z odpadového hospodářství.

Růst odvětví biometanu je na základě plánu RePowerEU úzce spjat s cílem Evropské unie zvýšit do roku 2030 produkci na 35 miliard m3. Pro tento účel bylo dosud vyhrazeno 25 miliard eur soukromých investic, které mají být využity k instalaci 950 nových zařízení do roku 2030. Jejich provozem se přitom kapacita produkce tzv. zeleného plynu na tomto kontinentu zvýší o 6,3 miliardy m3 ročně. I díky tomu mají výrobny biometanu potenciál dodávat v zemích EU po celý rok obnovitelnou energii až 5 milionům domácností nebo pohánět až 145 000 automobilů na BioLNG. Zároveň mohou vést k produkci 830 000 tun organických hnojiv a zabránit vzniku téměř 29 milionů tun emisí CO 2 ročně.

Zdroj: Tisková zpráva Energy Financial Group (EFG) 9. 6. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 9.6.25

Poslední změna: 16.6.2025

Počet shlédnutí: 226