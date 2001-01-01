Zprávy z tisku
Bioodpad mohou v Novém Boru nově třídit také obyvatelé některých sídlišť
Nový Bor (Českolipsko) 9. srpna (ČTK) - Bioodpad už mohou v Novém Boru na Českolipsku třídit také obyvatelé některých sídlišť. Zamykatelné velkoobjemové kontejnery jsou zkušebně na čtyřech místech v hustě obydlených částech města. Hnědé kontejnery o objemu 770 litrů stojí u větších bytových domů v ulicích Skalické, Severní, Dobrovského a Rumburských hrdinů, řekla ČTK mluvčí radnice Radmila Pokorná.
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
Podle ekologů tvoří biologicky rozložitelné odpady zhruba 40 procent hmotnosti komunálních odpadů, Nový Bor nabízí obyvatelům možnost jeho třídění od roku 2022. Zatím tuto možnost měli jen obyvatelé rodinných domů, kteří mohli požádat o nádobu o obsahu 240 litrů. Dvakrát ročně přistavuje radnice také velkoobjemové kontejnery na zeleň, lidé mohou bioodpad odevzdat i ve sběrném dvoře, třídí se také na hřbitovech v Arnultovicích, Bukovanech a na Lesním hřbitově.
"Třídění bioodpadu dává smysl nejen z ekologického pohledu, ale také z hlediska úspor. Díky tomu snižujeme množství směsného odpadu a pomáháme přirozeně vracet organické zbytky zpátky do oběhu. Zároveň jsme tímto krokem vyšli vstříc četným žádostem obyvatel, kteří se dlouhodobě ptali, kdy bude možné třídit bioodpad i na sídlištích," řekl starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj).
Kontejnery na bioodpad mají gravitační zámek, tento systém má pomoci udržet kvalitu a čistotu bioodpadu. Nový Bor se inspiroval v jiných obcích, kde podobné řešení dobře funguje. "Bioodpad je citlivý na jakékoli znečištění. Stačí pár nevhodných předmětů a celý obsah se může znehodnotit. Zamykací systém pomáhá udržet čistotu a brání vhazování věcí, které do bioodpadu nepatří," doplnila Šárka Vlková z technické správy města.
Zájemci ze zapojených lokalit si mohou v úřední dny vyzvednout univerzální klíč ke kontejnerům na městském úřadě, spolu s klíčem dostanou i sedmilitrovou nádobku pro domácí sběr bioodpadu. Svážet se bude bioodpad každé sudé úterý podle harmonogramu příslušné oblasti. Po čtyřech až šesti měsících chce radnice projekt vyhodnotit. Pokud se systém osvědčí a obyvatelé budou kontejnery aktivně využívat, plánuje město rozšíření sběru i do dalších lokalit.
Nový Bor od letošního roku změnil systém nakládání s odpady a zavedl možnost třídění u domů. Kromě černé popelnice na směsný odpad a nádoby na bioodpad mohou obyvatelé rodinných domů získat také nádobu na papír a do další nádoby mohou třídit takzvanou multikomoditu, která zahrnuje plasty, kovy a nápojové kartony. Za první tři měsíce se množství směsného komunálního odpadu snížilo meziročně o 205 tun, obyvatelé naopak odevzdali téměř 249 tun papíru, plastu, skla a bioodpadu, což je o čtvrtinu víc než loni.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9. 8. 2025
Poslední změna: 11.8.2025
