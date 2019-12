Bez obnovitelných zdrojů se smogu nezbavíme

Komora obnovitelných zdrojů energie navrhuje intenzivní zaměření vlády na co nejrychlejší zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. „Každá kilowatthodina získaná z obnovitelných zdrojů nám pomáhá zlepšovat zdraví, protože ušetří emise z fosilních paliv, které vznikají např. pálením uhlí v domácích topeništích nebo v uhelných elektrárnách.“, uvedl Štěpán Chalupa. Poslední týdny ukazují, jak jsme na tom v ČR špatně s kvalitou ovzduší. Kritické smogové situace posledních dní jen upozorňují na problém, který tu máme každý den, fosilní zdroje nám znečišťují vzduch, který neustále dýcháme a tím samozřejmě zhoršují naše zdraví. V kritických obdobích, jako nyní dokonce omezují naše aktivity, ať už je to přímo doporučení omezení pohybu osob, dopravy či podnikatelských aktivit vč. pohybu zboží nebo výrobních procesů.

...,,Tzv. kotlíkové dotace nových kotlů na uhlí jsou stejné, jako kdybyste kuřákům místo startek bez filtru dotovali cigarety s filtrem''...

„Bez obnovitelných zdrojů se smogu nezbavíme, zdrojem smogu je využívání energie z fosilních zdrojů. Cestou k čistému vzduchu je nahrazení fosilních zdrojů těmi obnovitelnými, které zajistí bezemisní výrobu elektřiny, vytápění či chlazení, a to i v domácnostech a dalších místech spotřeby.“, komentoval rozhodnutí Energetického regulačního úřadu předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

„V současné době je nejdůležitější zastavit vytápění uhlím v domácnostech, v kotlích a kamnech, které na rozdíl od velkých zdrojů nemají vůbec žádné řízení procesu spalování a čištění spalin. Stát by měl spustit intenzivní kampaň o škodlivosti topení uhlí, na každých kamnech by měl být obrázek zdravotních následků používání uhlí obdobně jako je tomu na krabičkách od cigaret. Tzv. kotlíkové dotace nových kotlů na uhlí jsou stejně, jako kdybyste kuřákům místo startek bez filtru dotovali cigarety s filtrem.“ dodal Jan Habart, místopředseda Komory OZE.

Požadujeme po státu okamžité kroky ke zlepšování kvality ovzduší prostřednictvím podpory rozvoje obnovitelných zdrojů, jako jsou kotle na biomasu z kotlíkových dotací, nebo tepelná čerpadla a solární kolektory a samozřejmě také úspory energie.

Nesmíme také zapomenout na globální emise oxidu uhlíku, proto by stát měl omezit také výrobu elektřiny z uhlí a podpořit výrobu elektřiny v nových větrných elektrárnách např. formou aukcí.

Jenom uhelné elektrárny v ČR vypouštějí při spalování uhlí z komínů či kombinovaných chladících věží do ovzduší 6 tisíc tun nejmenších prachových částic (PM10 a PM 2,5), 3,7 tis. tun tuhých znečišťujících látek, 81 tis. tun SO 2 , 74,8 tis. tun NOX, 5,7 tis. tun VOC a 43,82 tis. kilotun CO 2 .1

Roční příspěvek na provozní podpory výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie ve výši cca 39 mld. Kč (po odečtení prostředků vybraných ze solární daně) je přitom stále nižší, než jsou celkové škody způsobené uhelnými elektrárnami v České republice, které stanovilo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP) na úrovni rekordních 51 mld. korun ročně.1

Podle Komory OZE by měl být pozitivní příspěvek OZE ke snižování emisí skleníkových plynů dostatečným impulsem pro vypracování jasného plánu postupného odstavování zdraví a životnímu prostředí škodlivých uhelných elektráren. Komora OZE se ráda bude na takovém plánu podílet.

Automobilová doprava a lokální spalování uhlí jsou největšími zdroji jemného polétavého prachu (PM10 a PM2,5, viz graf níže), který patří z hlediska lidského zdraví mezi nejnebezpečnější látky emitované do ovzduší. Suspendované částice pronikají do horních a dolních cest dýchacích, jemnější částice frakce PM2,5 pak pronikají do plicních sklípků, čímž zvyšují respirační a kardiovaskulární nemocnost a následně také úmrtnost. Na ultra jemné suspendované částice se váží PAH, které mají mutagenní a karcinogenní účinky.2 Stát by měl proto definovat jako prioritu z pohledu ochrany lidského zdraví ukončení spalování uhlí v domácích topeništích a jeho náhradu za obnovitelné zdroje pro vytápění a podstatně rychlejší obnovu vozového parku za elektromobily napájené čistou elektřinou z OZE a biopalivy, dále podporovat rozvoj železniční dopravy využívající opět čistou elektřinu z obnovitelných zdrojů.

