Aukce na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla skončí, MPO vyhlásilo poslední
Praha 4. prosince (ČTK) - Aukce na provozní podporu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) v příštím roce skončí. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nyní spustilo poslední aukci, další se už vyhlašovat nechystá. Podle úřadu dosavadní podpora splnila stanovené cíle. ČTK to řekl mluvčí MPO Marek Vošahlík.
Ministerstvo od loňska zorganizovalo několik kol aukcí na podporu KVET. Podporu provozu při nich podle něj získaly desítky subjekty, mezi nimi i velké energetické firmy. Ty v rámci podpory získávají příspěvek na provoz podle vysoutěžené referenční aukční ceny za vyrobenou megawatthodinu (MWh).
"Na konci tohoto roku končí notifikace provozní podpory pro KVET. Průběžně vypisované aukce naplnily stanovený cíl, tedy nahradit zhruba tři gigawatty uhelné kapacity nízkouhlíkovými zdroji a přispět k modernizace teplárenství," řekl Vošahlík. Novou formu podpory podle něj nyní ministerstvo nepřipravuje.
V aktuálně vyhlášené aukci, v níž mohou zájemci podávat žádosti o podporu od 19. prosince do 24. února příštího roku, plánuje ministerstvo podpořit zdroje o celkovém instalovaném výkonu přes 910 megawattů. Aukce je určená pro nové i modernizované výrobny elektřiny a tepla, které využívají zemní plyn, biomasu, bioplyn nebo důlní plyn. Podpořeny mohou být výrobny s výkonem od jednoho megawattu.
Podle oborových zástupců je potenciál kombinované výroby elektřiny a tepla přesto nadále vysoký. "Potenciál využití kogenerace je stále velký a čím dál více se ukazuje, že kogenerace je díky flexibilitě provozu v energetickém mixu skutečně nezastupitelná," řekl předseda spolku COGEN Czech Lukáš Dobeš.
V minulých aukcích uspěly desítky projektů. Mezi nimi například modernizace teplárny skupiny EPH Daniela Křetínského v Opatovicích a v Komořanech, dále připravovaný paroplynový zdroj polostátního ČEZ v Mělníku nebo nový zdroj teplárny v Ostravě-Třebovicích firmy Veolia Energie. Podporu získaly například také malé vodní elektrárny či větrná elektrárna.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 12. 2025
