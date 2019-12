Asociace mají výtky k novele o podporovaných zdrojích energie

Praha 20. října (ČTK) - Oborové asociace a zaměstnavatelské svazy mají i po vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení výtky k novele zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE). Vyplývá to z jejich vyjádření na dotaz ČTK. Vadí jim především nezařazení velkých solárních systémů do plánovaných aukcí a rozdílný přístup k jednotlivým zdrojům při kontrole takzvané překompenzace. Překladatel, kterým je ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), aktuální verzi připravované novely hájí.

Resort už dříve uvedl, že překompenzace podpory může a mohla vzniknout především na základě kumulace podpory takzvané zelené elektřiny s jinou provozní nebo investiční podporou nebo nadhodnocením některé z položek výrobních nákladů, které jsou při výpočtu výše podpory zelené elektřiny zohledňovány. Po Česku ji požaduje Evropská komise v rámci uděleného souhlasu s podporou těchto zdrojů, takzvané notifikace.

Princip ověření přiměřenosti podpory je založen na vyhodnocování výnosnosti u projektů POZE uvedených do provozu mezi roky 2006 až 2015, a to vždy po deseti letech provozu. Předmětem kontrol je posouzení takzvaného vnitřního výnosového procenta (IRR), přičemž při překročení zákonem stanovené meze bude výrobna považována za pobírající nadměrnou podporu, která se zakazuje. Dokument uvádí, že kontrola se má celkem týkat asi 2700 větších zdrojů, z toho asi 1400 budou fotovoltaiky. Podle dřívějších informací tvoří tyto zdroje zhruba desetinu z celkového počtu zelených zdrojů čerpajících podporu. Tento omezený počet zdrojů však čerpá převážnou většinu vyplacené podpory zdrojům POZE.

Podle asociací je problém ve zdánlivém detailu, a to ve stanovení rozdílného IRR pro palivové zdroje (využívající biomasu a bioplyn) a nepalivové zdroje (fotovoltaické, větrné a malé vodní elektrárny). Zatímco u palivových zdrojů je stanovena na 10,6 procenta, u nepalivových zdrojů jen na 8,4 procenta. Nepalivový zdroj s IRR například deset procent tak bude označen jako překompenzovaný.

"Jsme přesvědčeni, že by měla být jedna hodnota IRR, tj. 10,6 procenta pro palivové i nepalivové zdroje elektřiny, neboť neexistuje věcná argumentace podporující rozdělení na dvě hodnoty IRR. Odlišné hodnoty IRR nevyplývají z žádného vnitrostátního či mezinárodního závazku," uvedl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Bohuslav Čížek. Praxe jiných států podle něj ukazuje, že tato hodnota je akceptovatelná hodnota i z pohledu Evropské komise.

S tím však nesouhlasí náměstek MPO pro oblast energetiky René Neděla. Stanovení IRR podle něj vychází z dokumentu, který česká vláda schválila už před několika lety a který vycházel z tehdejší analýzy ministerstva. ČTK řekl, že ministerstvo naopak v současné době řeší dopis z Bruselu, kde Evropská komise naznačuje, že by naopak hodnot IRR mělo být ještě více. Mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro upozornil, že v jiných členských státech EU dosahuje přijatelná míra návratnosti investic vložených do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů mnohdy ještě vyšších hodnot než je 10,6 procenta IRR. "Jde například o Velkou Británii, Slovinsko, Irsko a Chorvatsko," uvedl.

Řada asociací včetně SP ČR, Svazu moderní energetiky nebo Solární asociace dlouhodobě kritizují také to, že MPO v novele nezařadila do plánovaných energetických aukcí velké solární zdroje. "Centrální bod naši kritiky je, že zákon nemá definovat, jaké zdroje se mají objevit v aukci, a které ne. Konkrétní podoby samotných aukcí stejně poté bude definovat vláda," řekl ČTK šéf Solární asociace Jan Krčmář.

MPO navrhuje, aby v energetických aukcích soutěžili výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou. Velké solární zdroje však chybí.

"V poslední době se objevují články, že během několika let bude fotovoltaika úplně konkurenceschopná. Na druhou stranu jednotliví zástupci asociací říkají - dejte nám provozní podporu. To jde přece proti sobě," řekl ČTK náměstek Neděla. To však Krčmář rozporuje. "Máme od bank signály, že by tím pádem na tyto projekty dávaly obtížně financování. Projekty by pak mohly skončit v šuplíku," dodal. Podle Neděly bude materiál nyní projednán Legislativní radou vlády, následně ho dostane k schválení vláda.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20.10.2019

