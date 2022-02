Asociace: Emisní povolenky by mohly zaplatit zelenou transformaci Česka

Praha 9. února (ČTK) - Výnosy z emisních povolenek by mohly zaplatit takzvanou zelenou transformaci České republiky. Peníze by se měly především investovat do energetických úspor, budování obnovitelných zdrojů energie a dalších klimatických opatření. V příštím roce se dá očekávat výnos z povolenek až ve výši 30 miliard korun. ČTK o tom dnes v tiskové zprávě informovala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů.

Cena emisních povolenek v Evropské unii uzavřela v pátek 4. února obchodování na rekordních více než 96 eurech (zhruba 2300 Kč) za tunu. Analytici předpokládají, že cena povolenek v brzké době překročí symbolickou hranici 100 eur, uvedla agentura Reuters. V posledním roce se více než zdvojnásobila.

Společně s rostoucí cenou za povolenky se stále zvyšují i příjmy státního rozpočtu z jejich dražeb, v roce 2020 šlo podle AMO bezmála o 19 miliard korun. Výnos z aukcí povolenek může příští rok činit pro Česko podle AMO až 30 miliard korun. "Jde o peníze, které by se měly především investovat do energetických úspor, budování obnovitelných zdrojů energie a dalších klimatických opatření. V současnosti se ale velká část výnosů rozpouští v rozpočtu. Účelově jsou na tyto projekty určeny jen čtyři miliardy korun, další čtyři na podporu stávajících fotovoltaických elektráren a podíl peněz z povolenek směřující na transformaci české energetiky se tak paradoxně snižuje," uvedl vedoucí Klimatýmu AMO Tomáš Jungwirth.

V současnosti je z výnosů emisních povolenek financován program Nová zelená úsporám, z něhož čerpají domácnosti dotace například na zateplování, instalaci fotovoltaiky na střechách, zachytávání dešťové vody nebo výměnu kotlů. Potřeba je podle asociace investovat peníze i do modernizace teplárenství, zlepšení energetické účinnosti nebo snižování emisí velkých i malých podniků, K tomu slouží Modernizační fond, který je plněný také výnosy z povolenek na unijní a národní úrovni, uvedla.

I když se cena emisní povolenky podílí podle AMO na zvyšování cen energie pro domácnosti a firmy jen z deseti až 20 procent, mohly by to být právě výnosy z nich, které by pomohly domácnostem ohroženým energetickou chudobou formou přímých kompenzací. Jednou z variant je i klimatická dividenda, kterou zavedli například v Rakousku, kde v závislosti na místě bydliště a dostupnosti veřejné dopravy dostane ročně každý dospělý člověk 100 až 200 eur (2400 až 4800 Kč).

Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.

