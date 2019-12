Asociace: Do 5 let mohou být v ČR desítky MW bateriových úložišť

Praha 12. srpna (ČTK) - Do pěti let by se mohly v Česku postavit desítky megawattů (MW) bateriových úložišť. Vyplývá to z údajů asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ. V současnosti je podle ní v tuzemsku instalováno přes 2000 menších domácích úložišť pro elektřinu vyrobenou z fotovoltaických systémů. Rozvoj velkých bateriových systémů však dlouhodobě brzdí chybějící legislativa, uvedla asociace.

"Malé bateriové systémy mají dobře nakročeno a zdá se, že jejich rozvoji v případě provozu bez licence nic nebrání. Naproti tomu velké skladovací systémy mají před sebou ještě pořádný kus cesty, než jim bude umožněno zcela využít jejich potenciál," řekl ČTK výkonný ředitel AKU-BAT CZ Jan Fousek.

AKU-BAT v následujících letech očekává zvýšený zájem především o domácí a firemní systémy ukládání energie. "Pomáhají tomu také podpůrné programy ministerstev, zejména ministerstvo životního prostředí s programem Nová zelená úsporám určeným pro domácnosti a ministerstvo průmyslu a obchodu s programem OP PIK určeným firmám, byť je v tuto chvíli bohužel pozastaven," dodal Fousek.

První velké baterie pro nadbytečnou energii loni postavila společnost E.ON v Mydlovarech na Českobudějovicku a firma Solar Global v Prakšicích na Uherskohradišťsku. Aktuálně jsou ve zkušebním provozu. Oba systémy dohromady mají celkový výkon okolo dvou megawattů a kapacitu tři megawatthodiny. Zbývá dořešit, jakou roli mají podobné zdroje v energetické soustavě hrát.

Člen rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Vladimír Outrata letos v březnu ještě jako předseda rady ČTK řekl, že ERÚ se do budoucna většímu rozvoji akumulace energie v Česku nebrání, je ale mimo jiné třeba vyčíslit náklady uskladňování a výdajů, které by nová technologie mohla znamenat pro distribuční společnosti. Distribuční síť elektřiny je v tuzemsku rozdělena mezi ČEZ, E.ON a Pražskou energetiku.

Outrata tehdy uvedl, že ERÚ má od distribučních společností informace o tom, že nejrůznější firmy plánují v tuzemsku v nejbližších letech dohromady postavit akumulační zdroje s kapacitou několika stovek megawatthodin, což už by mělo podle něj podstatný vliv na kvalitu sítě. "Mohlo by se stát, že za námi přijdou distributoři s tím, že ty baterie připojí, ale vyvolává jim to spoustu dodatečných nákladů. Mohou to být až miliardy korun," podotkl Outrata. Dodal, že akumulaci energie je nutné vnímat komplexněji, nejde podle něj jenom o akumulace elektřiny do baterií. Podobný postoj má k akumulaci má podle Fouska také AKU-BAT CZ.

Členy asociace AKU-BAT CZ jsou nadnárodní energetické firmy, mezinárodní i tuzemští výrobci baterií, nejvýznamnější hráči na poli obnovitelných zdrojů energie, banky, univerzity, průmyslové podniky, energetické poradenské společnosti, právní firmy a výzkumné instituce. Výkonným ředitelem asociace je Jan Fousek, který rovněž působí jako předseda dozorčí rady Solární asociace a je členem představenstva Svazu moderní energetiky.

