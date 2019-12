Apple zakládá v Číně fond pro čistou energii za 300 milionů USD

Americká technologická společnost Apple zakládá v Číně fond pro čistou energii v objemu 300 milionů dolarů (6,7 miliardy Kč). Ve spolupráci se svými dodavateli chce během čtyř let investovat do projektů obnovitelné energie, které by v zemi zásobovaly až jeden milion domácností, uvedla dnes firma.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: Patria.cz

