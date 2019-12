Anglické ostrovy bojují proti drahé elektřině čistou energií

Londýn 30. července (ČTK) - Solární panely a chytré baterie by mohly snížit výdaje za elektřinu téměř polovině obyvatel souostroví Scilly, ležícího 45 kilometrů od jihozápadního pobřeží Anglie. Uvedla to podle agentury Reuters britská firma specializující se na skladování energie poté, co spustila program na podporu obnovitelné energie na ostrovech.

Projekt Smart Energy Islands si klade za cíl radikálně snížit emise přispívající ke změně klimatu na pěti ostrovech souostroví Scilly. Má rovněž ambici zlepšit dodávku elektřiny na ostrovy a snížit cenu elektřiny tamním obyvatelům, z nichž mnozí nemohou vytápět své domovy za odpovídající cenu, uvedla energetická firma Moixa.

Ostrovy usilují o to, aby do roku 2025 pocházelo 40 procent energie ke spotřebě na ostrovech z obnovitelných zdrojů a aby 40 procent automobilů bylo poháněno elektřinou nebo pohony s nízkými emisemi oxidu uhličitého.

V současnosti je elektřina na ostrovy přiváděna z britské pevniny kabelem dlouhým 55 kilometrů vedeným pod mořem. Loni museli obyvatelé Scilly po dobu dvou týdnů využívat energii vyprodukovanou dieselovými generátory poté, co kabel poškodila rybářská loď.

Kvůli závislosti na importované energii musí mnoho domácností využívat nespolehlivé vyhřívací systémy a platit vysoké poplatky za elektřinu. Podle společnosti Moixa je průměrná cena elektřiny na jednu domácnost na souostroví Scilly asi o 30 procent vyšší než v Cornwallu, což je britská pevninská oblast nejblíže ostrovům.

Z 2200 obyvatel Scilly jich nemá zhruba 15,5 procenta dostatek prostředků na to, aby mohli vytápět své domovy. V Anglii je to přitom v průměru asi 11 procent obyvatel, informovala letos britská vláda.

Díky projektu mají být do podzimu nainstalovány solární panely na více než 70 obecních domů. Do domácností a firem přibudou chytré ohřívače vody a chytré baterie.

Chytré baterie, které firma Moixa nainstaluje, budou uchovávat přebytečnou energii a uvolňovat ji v době potřeby, uvedl Chris Wright, firemní ředitel pro technologie. "Systém zajistí flexibilitu a kontrolu zátěže v rozvodné síti," dodal Wright.

Výdaje, které za elektřinu lidé platí, by podle Wrighta mohly po instalaci nových technologií klesnout až o 40 procent. Rovněž emise oxidu uhličitého přispívající k oteplování klimatu se na ostrovech po instalaci solárních panelů sníží o téměř 900 tun ročně, uvedla Moixa.

Projekt, vedený firmou Hitachi Europe, bude stát 10,8 milionu liber (zhruba 312 milionu korun) a bude z velké části financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt může sloužit jako vzor pro další malé evropské ostrovy a města, uvedl Wright. Podle něj je předobrazem toho, jak budou vypadat energetické systémy za několik let.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 31.7.2018

