Zprávy z tisku
Analýza PwC: Negativní dopady EU ETS 2 lze snížit zastropováním ceny povolenky
Praha 15. října (ČTK) - Negativní dopady připravovaného systému emisních povolenek EU ETS 2 lze snížit efektivním zastropováním ceny povolenky. Domácnosti tak zatíží měsíčně v průměru nižšími stovkami korun. Vyplývá to z analýzy společnosti PwC, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo životního prostředí. Výsledky dnes úřad představil na tiskové konferenci. Nový systém emisních povolenek se má rozšířit na silniční dopravu a vytápění, fungovat má od roku 2027. Přijetí nového systému povolenek provází kritika některých odborníků i politiků.
Foto: Rabe@Pixabay.com
Po zastropování cen povolenky se jejich dopady na domácnosti podle analýzy projeví v nižších stovkách korun měsíčně. Nastavit horní limit ceny povolenky a zajistit tak její průměrnou cenu 45 eur požaduje česká iniciativa, kterou podpořilo dalších 19 členských států. "Evropská komise připravuje na základě tohoto opatření návrh, jehož přijetí je reálné ještě v letošním roce," uvedl vrchní ředitel sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí Petr Holub.
Podle analýzy se absolutní nárůst výdajů po zavedení EU ETS 2 více dotkne vysokopříjmových domácností, které mají nejvyšší výdaje na vytápění uhlím a na pohonné hmoty. V tomto případě jde o výdaje pro průměrnou domácnost ve výši 200 až 400 korun za měsíc.
"Nižší příjmové skupiny domácností pocítí navýšení absolutních výdajů na vytápění uhlím a pohonné hmoty méně než domácnosti s vyššími příjmy," řekl Jan Brázda ze společnosti PwC. Navýšení výdajů by po zavedení EU ETS 2 podle analýzy činilo 1,3 procenta z celkových spotřebních výdajů průměrné domácnosti.
Pro nízkopříjmové domácnosti, které topí uhlím nebo zemním plynem, vzniká Sociální klimatický fond. Cílem je mírnit dopady a pomoc s přechodem na úspornější a čistší technologie. Česko z něj plánuje využít do roku 2032 zhruba 52 miliard korun. Samotné výnosy z emisních povolenek mají sloužit také na investice do opatření na ochranu klimatu. Mezi ty patří například snižování energetické náročnosti budov, rozvoj obnovitelných zdrojů energie nebo úsporných technologií.
Původním českým cílem bylo tyto emisní povolenky nezavádět. K tomu se však dosud nepodařilo získat v EU většinu. Obavy z velkého zvyšování měsíčních nákladů pro domácnosti projevili někteří ekonomové i analytici, také ale například Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Podle něj obchodování s povolenkami EU ETS 2 povede k nepředvídatelným cenám.
Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, které vyhrálo letošní sněmovní volby, opakovaně v minulosti uváděl, že v případě vládního působení po volbách odmítne zavádění nových emisních povolenek.
V systému emisních povolenek umožňuje jedna povolenka vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. V současné době se systém EU ETS vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Cílem systému emisních povolenek je snížení emisí, které mají vliv na změny klimatu.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 10. 2025
Poslední změna: 17.10.2025
Počet shlédnutí: 0
