Brno 16. dubna (ČTK) - Aby bylo možné do distribuční sítě v Česku připojovat další obnovitelné zdroje energie, bude třeba po deset let investovat 40 miliard korun ročně do distribučních sítí a přenosové soustavy. V analýze zpracované pro Hnutí Duha to uvedla brněnská poradenská společnost EGU.

Ke konci loňského roku bylo do distribuční sítě připojeno 4,8 GW výkonu fotovoltaických a větrných elektráren, 92 procent připadalo na fotovoltaické elektrárny. "Provozovatelé distribučních sítí, tedy ČEZ Distribuce, EG.D a PREdi aktuálně evidují okolo 23 GW schválených a přibližně 9,6 GW zatím neschválených žádostí o připojení nových zdrojů. Tento zájem nejen výrazně převyšuje aktuální cíle státu, ale současně klade mimořádné nároky na přenosovou a distribuční infrastrukturu," uvedla poradenská společnost.



Odhaduje že do roku 2030 bude potřeba do distribučních sítí a přenosové soustavy investovat asi 240 miliard korun, do roku 2035 to bude až 475 miliard korun. "Roční investiční náklady na síťovou infrastrukturu se mají zvýšit o 38 procent na přibližně 40 miliard korun. Kapacita sítí není nafukovací. Pokud se mají připojit další tisíce megawattů, musíme nejen stavět nové vedení, ale také zvýšit využití toho stávajícího,“ poznamenal řídící konzultant EGU Petr Čambala.



Kromě investic ale budou zapotřebí také regulační opatření, EGU jako jedno z nejsnáze proveditelných doporučuje odstupňování poplatků za připojení, které již funguje například v Polsku. Odborníci navrhují jednoduché pravidlo, kdy čím více žádostí je v dané lokalitě, tím vyšší se platí poplatek. To může pomoci vyřešit aktuální problém s nerovnoměrným geografickým rozložením žádostí, které způsobuje přetížení některých oblastí, zatímco jiné zůstávají nevyužité.



Efektivní může být také zavedení nevratné zálohy při žádosti o připojení, která pomáhá omezit spekulativní záměry. Právě spekulativní žádosti jsou podle nich jedním z největších problémů současného systému. Podle EGU nejen blokují kapacitu pro realizovatelné či reálné projekty, ale také výrazně zkreslují představy o plánovaném rozvoji. "Dnes je v systému velké množství rezervací výkonu, které nikdy nebudou realizovány. Ty blokují kapacitu pro projekty, které by reálně mohly vzniknout,“ doplnil Čambala.



Poradenská společnost navrhla i několik dalších opatření, mimo jiné například takzvané negarantované připojení. Od června 2024 jej distribuční společnosti nabízejí jako možnost připojení do sítí vysokého napětí s tím, že za určitých podmínek mohou omezit výkon zdroje bez nároku na finanční náhradu. Podle EGU by toto řešení mohlo v některých lokalitách zvýšit připojitelný výkon až o 25 procent.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 4. 2025

