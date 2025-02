Analýza: ČR loni vyvážela elektřinu za nadprůměrné ceny, dovážela naopak levněji

Praha 6. února (ČTK) - Česká republika vyváží elektřinu do zahraničí za nadprůměrné ceny, dovoz je naopak levnější, vyplývá z analýzy poradenské společnosti EGU. Cena dovážené elektřiny podle ní byla loni o 26 procent nižší oproti celoročnímu spotovému průměru, naopak cena vyvážené elektřiny byla o několik procent nad průměrem. EGU, dříve EGÚ Brno, o tom dnes informovala ČTK. Celkový čistý vývoz elektřiny z ČR podle ní nicméně klesá, loni téměř o 30 procent na 6,4 terawatthodiny (TWh). Export tak byl nejnižší od roku 1999.





"Naše propojení s okolními zeměmi umožňuje reagovat na cenové rozdíly a využívat příležitosti na trhu. Česká soustava zdrojů umí vyvážet elektřinu v době vyšší ceny, a naopak dovážet levnější v období nadbytku," uvedl řídící konzultant EGU Michal Kocůrek.



Cena dovážené elektřiny podle analýzy EGU byla díky nadbytku na evropském trhu o 26 procent nižší oproti celoročnímu průměru na domácím spotovém trhu. Největší objem dovozu, celkem 65 procent, byl z Německa při cenách o 30 procent nižších než český roční spotový průměr. Druhým nejvýznamnějším byl dovoz z Polska při cenách o pětinu nižších proti tuzemskému spotovému průměru.



Nejvíce elektřiny naopak Česko vyvezlo do Rakouska, konkrétně 5,1 TWh, a to v časech, kdy byly ceny průměrně o tři procent vyšší, než byl celoroční průměr na spotovém trhu v ČR, podotkl Kocůrek. Česko loni vyváželo elektřinu také směrem na Slovensko.



Česko tak nadále zůstává významným exportérem elektřiny. V roce 2024 dosáhly obchodní toky z Česka 13,7 TWh elektřiny, zatímco dovoz 7,3 TWh, uvedla společnost. Celkové saldo ovšem dlouhodobě klesá a podle expertů se ČR v příštích letech stane čistý dovozce. Tento trend podle EGU souvisí s transformací energetického mixu a efektivnějším využíváním evropského trhu v době, kdy je k dispozici nadbytek levné elektřiny z obnovitelných zdrojů.



Největším exportérem elektřiny byla loni už tradičně Francie, jejíž čistý vývoz činil více než 87 TWh. "Francie má výhodu velkého množství téměř bezemisní výroby z jaderných elektráren, jejichž provoz Německo prozatím neuváženě ukončilo," uvedl ředitel strategie EGU Michal Macenauer. Naopak největším dovozcem elektřiny v Evropě je Itálie s čistým importem 49,7 TWh elektřiny. Novou roli dovozce z posledních let si loni upevnilo také Německo, jehož čistý import činil téměř 25 TWh.



