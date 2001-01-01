Zprávy z tisku
Analýza: Biologicky rozložitelného odpadu je v černých popelnicích více než dříve
Brno 8. února (ČTK) - Podíl biologicky rozložitelného odpadu v černých popelnicích, tedy ve směsném komunálním odpadu, za posledních pět let v Česku vzrostl z 32 na 40 procent, naopak podíl papíru se snížil z 8,3 procenta na 5,4 procenta. Podíl plastu kolísal mezi 6,7 a 9,4 procenta. Jde o výsledky analýz, které dělala mezi lety 2020 a 2024 společnost JRK, která radí obcím s odpadovým hospodářstvím, a Institut cirkulární ekonomiky. ČTK to řekl mediální zástupce firmy JRK Filip Poštulka.
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
Ve směsném odpadu zůstává až 65 procent odpadu, který je možné dále vytřídit. Podíl využitelné složky přitom mezi zmíněnými roky narostl z 32 na 38,6 procenta, odpad je tedy hůře vytříděný než dříve.
Při analýze výzkumníci přebírali odpad z popelnic v řadě obcí Česka, z větších měst šlo například o Opavu, Teplice, Beroun či Vyškov, z menších sídel například Slavkov u Brna, Kostelec nad Labem či Bučovice. Pracovali také s odpadem z pražských obchodních center. Celková hmotnost odpadu v Česku podle Českého statistického úřadu v roce 2020 činila 38,5 milionu tun, v roce 2024 to bylo 40,2 milionu tun.
"Data ukazují, že se za pět let změnilo složení směsného odpadu, ale stále v něm zůstává velká část odpadu, který je možné dále vytřídit. Je to obrovský potenciál pro zlepšení. Pořád vysoký je podíl bioodpadu a u něj vidíme největší prostor pro zlepšení. Klíčové je, aby města měla správné nástroje a zároveň je skutečně využívala. Jen tak lze proměnit vytříděný směsný odpad v přínos pro půdu i energetiku," vysvětluje marketingový ředitel JRK Vojtěch Nozar.
Zlepšení v třídění je podle Nozara důležité i s ohledem na to, že legislativa stanovila konec skládkování na rok 2030. Navíc se v posledních letech výrazně zvyšují poplatky za skládkování a obce musejí hledat nejen ekologicky, ale i ekonomicky udržitelnější způsoby odpadového hospodářství. Minulá vláda také loni schválila Plán odpadového hospodářství na období 2025 až 2035, která řeší i předcházení vzniku odpadu.
Klíčovou roli v něm hraje tzv. rozšířená odpovědnost výrobců. Tento model přenáší odpovědnost za vznik odpadů na výrobce. Ten již funguje u obalů, baterií, vysloužilých elektrospotřebičů či pneumatik a nově se bude týkat i textilu a obuvi a do budoucna by se měl rozšířit i na nábytek, hračky nebo sportovní potřeby. Od roku 2024 musejí obce zajistit možnost třídit bioodpad, od loňska textil.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 2. 2026
