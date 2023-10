Analytici: Ceny elektřiny i přes zlevňování dodavateli v příštím roce vzrostou

Praha 2. října (ČTK) - Ceny elektřiny pro odběratele v příštím roce i přes případné další zlevňování dodavateli nejspíš vzrostou. Důvodem je převedení části poplatku za obnovitelné zdroje (POZE) zpět na zákazníky. Míra zdražení navíc bude ještě záviset na úpravě distribučních poplatků, u nichž se většinou očekává oproti letošku zvýšení. Vyplývá to z komentářů analytiků pro ČTK. Zrušení poplatku za obnovitelné zdroje nepředpokládají.

Zdražování elektřiny v příštím roce připustil v neděli v České televizi ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Podle něj by ceny oproti současnosti měly vzrůst maximálně do deseti procent, věří však v mírnější růst. Důvodem je zejména převedení části poplatku na obnovitelné zdroje energie zpět na odběratele. Letos ho plně hradil stát. Za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny budou odběratelé od příštího roku znovu platit poplatek 599 korun.



Za reálný označil růst cen do deseti procent analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček. Upozornil, že stále ale není jisté, o kolik se případně zvýší distribuční poplatky, které mohou s cenou elektřiny dál zahýbat. O distribučních poplatcích rozhoduje Energetický regulační úřad na podzim. Situaci nezvrátí podle Tylečka ani případné další zlevňování u dodavatelů, protože to vymaže právě poplatek za obnovitelné zdroje a možné zvýšení distribučních poplatků.



Jan Szabó ze společnosti bezDodavatele upozornil, že zdražení se nejvíce dotkne odběratelů s vysokou spotřebou. Opatření kolem poplatků totiž bude fungovat plošně. "Průměrná domácnost v bytě spotřebuje asi tři megawatthodiny (MWh) za rok a průměrná spotřeba v rodinném domě je zhruba deset MWh za rok," popsal.



Poplatek za obnovitelné zdroje byl nastaven v době solárního boomu před zhruba 14 lety. "Podpora byla stanovena na 20 let dopředu, takže poplatek se ještě bude platit mnoho let. Pokud bych si však mohl tipnout, tak spíše než jeho budoucí zrušení bych očekával nové projekty, na které budou platby směřovat," podotkl Tyleček.



Szabó uvedl, že je složité odhadovat, jak dlouho bude nutné poplatek platit, změnit se může i jeho charakter. "Je možné, že až budou obnovitelné zdroje energie něco běžného a bude společenská poptávka je nepokutovat, přejmenuje se třeba na poplatek za špinavou elektřinu," dodal.



Ceny energií v loňském roce prudce stouply, letos naopak klesají. Téměř všichni dodavatelé energií proto na začátku letošního roku nabízeli energie na úrovni vládního cenového stropu, který česká vláda pro letošní rok stanovila na 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny s DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. Během roku však většina dodavatelů postupně představuje levnější produkty.



