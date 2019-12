Aktivisté blokovali ministerstvo, žádali snižování emisí

Praha 23. srpna (ČTK) - Členové hnutí Extinction Rebellion dnes zhruba dvě hodiny blokovali vchod do ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na Staroměstském náměstí. Aktivisté požadovali, aby stát začal neprodleně snižovat emise z fosilních paliv a v roce 2025 dosáhl uhlíkové neutrality, tedy stavu, kdy je množství vyprodukovaných a zlikvidovaných emisí v rovnováze. MMR je členem vládou zřízené uhelné komise, která se bude zabývat útlumem těžby uhlí i strukturou výroby energií.

Čtveřice aktivistů s transparentem "Rebelie pro život" zablokovala svými těly vstup do budovy ministerstva přibližně v 11:50. Protest podle zpravodaje ČTK provázely drobné slovní roztržky se zaměstnanci úřadu, kteří museli z budovy vycházet postranním vchodem do Pařížské ulice. Jednoho z protestujících odvedla policie poté, co posprejoval vstupní dveře. Zbylí účastníci blokádu ministerstva ukončili krátce po 13:30.

Aktivisté vyzývají vládu k tomu, aby začala jednat a adekvátně podpořila úspory energie a rozvoj obnovitelných zdrojů. "Není nutné zcela přestat spalovat fosilní paliva. Musíme však dosáhnout uhlíkové neutrality, což předpokládá snížení celkových emisí o cca 75 procent, aby příroda začala zvládat likvidovat větší množství skleníkových plynů, než my sami vytváříme," uvedlo hnutí Extinction Rebellion v tiskové zprávě.

Hnutí navrhuje zřídit orgány, které by navrhovaly opatření ke snížení emisí skleníkových plynů a na rozsáhlé krajinné úpravy. Podle představ aktivistů by mělo jít o demokratická shromáždění se zastoupením všech skupin občanů. "Tato shromáždění nezasažená politickými vlivy mají lepší možnost získat širokou podporu pro přijetí nepopulárních, ale potřebných dlouhodobých řešeních," uvedlo hnutí.

Významným zdrojem emisí z fosilních paliv jsou v Česku uhelné elektrárny. Útlumem těžby této suroviny i strukturou výroby energií se podle červencové rozhodnutí vlády bude zabývat zvláštní komise. Orgán, který se poprvé sejde v pondělí, bude mít 19 členů z ministerstev, státních úřadů i průmyslových, odborových či ekologických organizací. Zásadní výstupy by komise mohla předložit podle dřívějšího vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) koncem příštího roku.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23.8.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 23. srpna 2019

Poslední změna: 27. srpna 2019

Počet shlédnutí: 190