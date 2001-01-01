AgriKonference diskutovala nové aukce biometanu a směřování bioplynových stanic
Praha 23. dubna 2026 - 16. ročník agriKonference ukázal, kam směřuje český bioplynový sektor: k biometanu, flexibilní výrobě a většímu zapojení do energetické soustavy. V Brně se sešli odborníci, aby diskutovali podmínky nových biometanových aukcí, modernizaci bioplynových stanic, technologické inovace i klíčovou roli infrastruktury a finanční podpory. Konference byla zároveň oslavou dvaceti let od založení společnosti agriKomp Bohemia, která patří mezi hlavní dodavatelské lídry bioplynových a biometanových stanic.
Foto: agriKomp Bohemia
Účast téměř 150 odborníků potvrdila dlouhodobý význam agriKonference pro českou bioplynovou komunitu. Program byl postaven na třech pilířích: reálných zkušenostech společnosti agriKomp Bohemia s realizací projektů, aktuálním vývoji v energetice a širší diskuzi o budoucím směřování bioplynového sektoru.
agriKomp Bohemia oslavil 20 let na trhu
Společnost agriKomp Bohemia se již 20 let věnuje výstavbě bioplynových i biometanových stanic. Nabízí komplexní služby v celém životním cyklu projektu, tedy od prvotního poradenství a přípravy přes realizaci až po provozní servis. „Dlouhodobě stavíme na kvalitě, spolehlivosti a špičkovém servisu. Díky více než 20 letům zkušeností dokážeme dodat biometanové stanice na klíč, které splňují i ty nejnáročnější požadavky,“ uvedl Radek Házy, jednatel společnosti agriKomp Bohemia.
Servis biometanových stanic nestojí pouze na lokálním týmu, ale na silném evropském zázemí skupiny agriKomp. Zákazníci tak využívají výhod rozsáhlé mezinárodní infrastruktury:
silné technologické a servisní centrum v Německu (vývoj, výroba, centrální podpora). zkušenosti z Francie jako největšího trhu biometanu v EU. rozvoje nových projektů v Polsku, na Slovensku i v České republice. sdílené know-how napříč evropskými pobočkami.
Servisní technici s velkým skladem náhradních dílů přímo ve Střelicích u Brna jsou připraveni k okamžitým zásahům o víkendech i svátcích, aby u provozovatelů stanic nedocházelo k nežádoucím prodlevám v provozu.
Společnost agriKomp Bohemia během svého působení postavila v České republice 87 bioplynových stanic, dvě biometanové stanice a postupně se tak podílela na formování českého bioplynového trhu. Za nejnovější projekt realizace biometanové stanice Krakořice, která vznikla tzv. „na zelené louce”, získala zvláštní ocenění za technický přínos v soutěži Stavba roku Olomouckého kraje 2024.
Program akce připomněl též další důležité milníky agriKomp Bohemia i celého sektoru, což otevřelo prostor pro následnou diskuzi o vývoji a budoucnosti bioplynového odvětví. Panelisté diskutovali například o transformaci a modernizaci bioplynových a biometanových stanic, technologických řešeních a finanční podpoře projektů, tedy o tom, jak se mohou stanice adaptovat na nové podmínky energetického trhu.
Nové aukce biometanu a podpora sektoru
Součástí konference byla i diskuse o připravovaných aukcích biometanu, které mají zásadní význam pro ekonomiku nových projektů a pro transformaci stávajících bioplynových stanic. Podpora formou aukčního bonusu je určena na biometan vyrobený v České republice ve výrobnách biometanu připojených k plynárenské soustavě, ze kterých je plyn dodáván povinně vykupujícímu. Pro aukce provozní podpory je v letech 2026–2030 alokovaná kapacita 350 mil. m³ biometanu.
„Aukce biometanu jsou zásadní pro bioplynový obor a současně pro českou energetickou soběstačnost a bezpečnost. Biometan nahradí zemní plyn, je možné jej vtláčet přímo do distribuční sítě a lze jej i skladovat. Zemědělci tak dostávají další možnost, jak se podílet na stabilizaci české energetiky a získat tak budoucnost dalšího provozu bioplynek,” dodal Adam Moravec, vedoucí bioplynové sekce sdružení CZ Biom.
Nové aukce na biometan navíc otevírají cestu k provozní podpoře projektů, zvyšují jistotu pro investory a banky a umožňují rozvoj stávajících i nových výrob. „Nové aukční schéma provozní podpory biometanu vítáme jako důležitý krok k vytvoření předvídatelnějšího rámce pro financování nových projektů, které přispějí k posílení energetické bezpečnosti ČR. Aukční bonus sníží cenové riziko a usnadní výrobnám získání bankovního financování, čímž podpoří nové investice. Pro banky jde o pozitivní signál a jsme připraveni nové biometanové projekty financovat. Klíčové však bude, aby finální podmínky podpory pro investory byly dlouhodobě stabilní, transparentní a prakticky splnitelné bez nepřiměřených sankcí, které by významně zvyšovaly rizikovost investic,” řekla Petra Klůnová, specialistka projektového financování České spořitelny.
Biometan umožňuje efektivní využití odpadní biomasy a zbytků ze zemědělství, čistírenských kalů i biologicky rozložitelných odpadů. Díky tomu se stává strategickým prvkem pro dekarbonizaci České republiky a udržitelné využití primární energie.
Dlouhodobý plán REPowerEU počítá s produkcí 35 mld. m³ biometanu do roku 2030 v celé EU. V roce 2030 se v ČR plánuje vtláčet do distribuční plynárenské soustavy až 500 mil.m³ biometanu a zároveň se odhaduje, že by v roce 2030 mohl pokrýt až pět procent spotřeby zemního plynu. Biometan je považován za stabilizační prvek pro energetický mix ČR.
Strategický význam biometanu vnímá i Ministerstvo zemědělství. „Výroba biometanu je podle Ministerstva zemědělství nejen další příležitostí k efektivnímu zhodnocení vedlejších surovin a odpadů ze zemědělské výroby, ale také velkou příležitostí k diverzifikaci příjmů zemědělských podniků a k udržitelnému rozvoji venkova. Zvýšení výroby biometanu budováním nových biometanizačních stanic znamená také zvýšení produkce digestátu, který může být cenným dusíkatým hnojivem, jehož využití přispívá k recyklaci živin,” doplnil Jiří Jungr, vedoucí Oddělení OZE a environmentálních strategií Ministerstva zemědělství.
Infrastruktura a připojování nových výroben biometanu
Dalším zásadním tématem konference bylo připojování nových výroben biometanu do plynárenské sítě, což je klíčová podmínka rychlejšího rozvoje sektoru. Řešila se též problematika centrálních vtláčecích bodů, možností připojení do STL plynárenské sítě a otázka stanic, které budou tzv. „nepřipojitelné”. Bateriová a bioplynová úložiště byla zdůrazněna jako strategické nástroje pro energetickou soběstačnost, vyrovnávání výroby a stability sítě.
„Podíl biometanu v naší síti nadále roste. Loňská distribuce tohoto obnovitelného plynu dosáhla 144 272 MWh, tedy skoro trojnásobku oproti předchozímu roku. Aktuálně dodává biometan do plynárenské sítě GasNetu celkem devět výroben. Trend pro následující období určí zejména aukce na provozní podporu, která má potenciál výrazně zvýšit objem vyráběného biometanu. Na připojování dalších výroben k síti máme funkční, standardizovaný proces, který jsme připraveni s ohledem na další vývoj trhu dále rozvíjet,“ uvedl Michal Ostatnický z oddělení regulace společnosti GasNet, největšího distributora plynu v Česku.
Diskuse se zaměřila také na flexibilitu provozu, moderní technologie a nové obchodní modely, které budou určovat životaschopnost stanic. Tématem bylo ale i využití agrovoltaiky a její potenciál pro český zemědělský sektor či výpočty emisních stop.
Klíčové závěry a perspektivy rozvoje
Společnost agriKomp Bohemia na konferenci potvrdila svou roli spolehlivého partnera pro bioplynové a biometanové projekty na klíč. Již 20 let podporuje rozvoj českého bioplynového sektoru a přináší moderní technologická řešení.
agriKonference dlouhodobě vytváří prostor pro odbornou diskuzi i navazování profesních kontaktů a sdílení zkušeností mezi provozovateli bioplynových stanic, což z ní činí jedinečnou platformu české bioplynové komunity. Závěrem konference je, že:
- se sektor rozdělí na projekty vhodné pro biometan a na projekty směřující k flexibilní výrobě
- rozhodující roli bude hrát infrastruktura a systém podpory. Česko se ubírá směrem k provozní podpoře, Slovensko volí model podpory investiční
- budoucí provoz bude vyžadovat vyšší flexibilitu a nové obchodní modely
- jen malá část stávajících stanic bude moci v budoucnu fungovat tržně a bez podpory
- bohužel ne všechny stanice přežijí transformaci či modernizaci.
Zdroj: agriKomp Bohemia 23. 4. 2026
Poslední změna: 24.4.2026
Počet shlédnutí: 0
