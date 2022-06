Agrární komora požaduje odklad začátku dalšího dotačního období

Praha 23. června (ČTK) - Vláda by podle Agrární komory ČR a dalších organizací měla během českého předsednictví v Radě EU prosazovat zejména nastavení spravedlivých podmínek v rámci celé unie. Požadují také odklad začátku dalšího dotačního období zemědělské politiky EU o rok do 1. ledna 2024 hlavně kvůli dopadům války na Ukrajině a zajištění potravinové bezpečnosti členských zemí. Komora o tom informovala v tiskové zprávě. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dnes řekl, že takový odklad neočekává.

Komora rovněž požaduje, aby ČR během předsednictva zabývala regulací průmyslových emisí, obnovitelných zdrojů energie nebo ekologickým zemědělstvím. "Evropská unie vyžaduje po zemědělcích plnění stále přísnějších pravidel, ale slibuje jim za to stále méně peněz. U řady cílů, které si EU vytyčila, tak chybí plán pro adekvátní financování, bez něhož ale nebude možné jejich plnění. Současně ve svých plánech nezohledňuje složitou geopolitickou situaci, kterou vyvolala válka na Ukrajině," uvedl prezident komory Jan Doležal.

K požadavkům se připojila také Potravinářská komora, Zemědělský svaz ČR nebo i Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Jedním z argumentů pro odklad začátku dalšího dotačního období je to, že vznikal v době, kdy se nepočítalo s dopady války na Ukrajině.

Komora i Zemědělský svaz letos protestovali proti změnám v nastavení dotací na období mezi lety 2023 až 2027. Kritizují vládní rozhodnutí změnit nastavení tzv. redistributivní platby, což přesměruje více peněz k malým farmářům. Předminulý týden také svolali protest před Úřadem vlády.

Mimo jiné také upozorňují na to, že naplňování klimatických cílů EU může ohrozit potravinovou bezpečnost nebo konkurenceschopnost zemědělců. Ministr Nekula dnes řekl, že priority českého předsednictví v zemědělství budou potravinová bezpečnost, snižování spotřeby pesticidů nebo prevence odlesňování a podpora lesnictví. Udržitelné používání pesticidů je i jeden z požadavků komory.

Ministr dnes také řekl, že Česká republika musí zaujmout neutrální postoj a být moderátorem, který má hledat kompromis mezi členskými státy. Téma odložení začátku nového dotačního období se podle něj objevilo již na jaře, ale žádný členský stát to na radě ministrů nenavrhoval. "Nevidím, že by Evropská komise nechtěla jednotlivé strategické plány uvést do života," doplnil.

Naopak očekává, že ke schvalování strategických plánů se povede brzy intenzivní debata a měly by být co nejdříve schváleny, protože na to čekají zemědělci po celé EU. Podle Nekuly lze čekat, že na další dotační období by mohly v určitých oblastech být výjimky, hlavně v oblasti ekologických požadavků. Německo například podle něj požaduje, aby mohli zemědělci zasít dva roky po sobě stejnou plodinu.

Česko povede první Radu ministrů zemědělství 18. července v Bruselu. V souvislosti s předsednictvím bude resort organizovat 15 neformálních akcí, například vědeckou konferenci k označování potravin nebo seminář k lesnické strategii EU.

