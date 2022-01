Agrární komora ČR se chce kvůli omezení dotací obrátit na Ústavní soud

Liberec 11. ledna (ČTK) - Omezení dotací pro velké zemědělské podniky, které navrhuje vláda ve svém programovém prohlášení, je podle Agrární komory ČR diskriminační. Připravuje proto stížnost k Ústavnímu soudu. ČTK to dnes řekl předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje Robert Erlebach. Zemědělci z kraje se dnes stejně jako jejich kolegové z jiných částí republiky chystají proti změnám dotačních plánů, které určí, jak se budou vyplácet peníze mezi lety 2023 a 2027, protestovat před úřadem vlády.

Foto: Archiv CZ Biom



"Je to poprvé za 20 let, kdy se zemědělci z Libereckého kraje zúčastní nějaké demonstrace vyhlášené Agrární komorou ČR. Vždycky jsme se tomu vyhýbali, nikdy jsme nesouhlasili s tím, že máme někde blokovat silnice nebo vylévat mléko na pole, že je to spíš o jednání, ale ta situace je tak závažná, že se toho dnes před úřadem vlády zúčastníme," doplnil Erlebach. Na strategickém plánu zemědělské politiky pracovaly podle něj různé skupiny dva roky a nová vláda vše změnila bez konzultací s agrární komorou během několika dní.

České republice se podle Erlebacha podařilo v Evropské unii prosadit, že o případném omezování dotací se nebude rozhodovat na evropské úrovni, ale bude to na rozhodnutí jednotlivých států. V původním strategickém plánu Česka podle něj omezení nebylo. "A teď se během tří dnů rozhodlo, že zastropování bude," poznamenal. Z programového prohlášení vlády zatím není podle něj jasné, do jaké výměry obhospodařovaných ploch budou dotace vyšší, a kdy už naopak dostanou farmáři méně. Vláda podle zemědělců nezohledňuje ani to, že v Česku fungují například zemědělská družstva, v nichž se vlastníci spojili a mají třeba 200 majitelů pozemků. Takové podniky by teď měly na politiku nové vlády také doplatit.

Určení maximální výše dotací pro největší firmy a platbu na první hektary si zapsala do svého programového prohlášení vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Chce také ukončit podporu biopaliv první generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny. Osevní plocha jedné plodiny by měla být podle kabinetu v erozně ohrožených oblastech maximálně deset hektarů. Ministr zemědělství Zbyněk Nekula (KDU-ČSL) by měl také posílit vliv vlastníků na stav držené půdy.

Zemědělci se ale obávají, že se tím rozbijí zemědělské podniky, které se léta budovaly a často hospodaří na pronajatých půdách, může to podle nich přispět k dalšímu poklesu zemědělské produkce. Česko je přitom už teď stále více závislé na dovozu potravin. Sousední země, jako je Německo, Rakousko nebo Polsko, své zemědělce podporují výrazně víc. Francie podle Erlebacha podporuje spojování zemědělských farem do větších podniků a Česko chce jít cestou opačnou.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11.1.2022

Tweet

Datum uveřejnění: 11. ledna 2022

Poslední změna: 12. ledna 2022

Počet shlédnutí: 0